議員測抗彈板影響官兵信心　軍備局：為捍衛205廠名譽必有後續作為

▲國防部軍備局獲管處處長游玉堂少將。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／宜蘭報導

臉書粉專「山姆小叔Gun&Fun」日前與民進黨議員林秉宥合作，實測有標為205廠製的國軍三級抗彈板抗彈能力，結果顯示該產品恐無法抵擋共軍使用5.8毫米彈藥的機槍及狙擊槍，引發外界對國軍的質疑。對此，國防部軍備局今（19日）表示，最近一直有些影片打擊國防自主，影響官兵信心，在兩岸情勢嚴峻時不應再內耗，主張205廠要捍衛廠譽跟產品，一定會有一些作為。

面對外界對國軍三級抗彈板品質質疑，國防部今（19日）邀請媒體到宜蘭大福營區，實彈鑑測該產品；經媒體隨機抽籤後，以109年製三級抗彈板進行符合美國司法協會（NIJ）規範的鑑測，其結果顯示，在15公尺距離擊發6發7.62公厘國造M80普通彈，油泥凹陷平均17.8mm，符合標準，且抗彈板均未被貫穿。

軍備局獲管處處長游玉堂少將表示，最近一直有些影片打擊國防自主，國軍耗費了很大人力、社會資源去澄清，此外也影響到官兵的信心，希望在兩岸情勢嚴峻的時候，不要再內耗，應團結再一起。

游玉堂也說，呼籲所有官兵，如果也有這種情形，請跟軍備局反應，而如果媒體或議員有這款抗彈板，就交給國防部或SGS檢驗，「都沒有問題」，如果是軍備局的錯，「我們絕對認錯」，但是如果不是軍備局的東西，「或一直隔空在這邊...」，對整個國防發展並沒有幫助；而205廠要捍衛廠譽跟產品，一定會有一些作為。

媒體詢問，205廠將採取什麼行動？游玉堂回應，意思是要讓民眾了解，用這種方式會造成國家傷害，對面（指中共）也可能偷，所以針對這部分會好好研究，捍衛205廠的權益；至於什麼採取行動，就看後面發展。

媒體追問，不排除司法途徑嗎？游玉堂說，他不能這樣答覆，但可以明白地說，要看後面的發展，再來做決定。