國軍三級抗彈板能輕易凹折？　媒體隨機實測結果曝光

記者蘇晏男／宜蘭報導

民進黨新北市議員林秉宥昨在臉書上傳2則影片，顯示標有國防部軍備局110年4月製造的三級抗彈板，能夠徒手輕易凹折，讓該產品品質再受外界質疑。對此，軍備局今（19日）透露昨已請205廠進行加熱測試，發現溫度達攝氏90度會造成抗彈板變軟，且冷卻後無法恢復原來的硬度。此外，國軍也公開讓媒體凹折抗彈板，發現需要花費相當的力氣，才能凹折抗彈板下緣邊角。

▲媒體實測國軍三級抗彈板硬度。（圖／記者蘇晏男攝）

林秉宥日前與臉書粉專「山姆小叔Gun&Fun」在美國實彈射擊國軍三級抗彈板抗彈能力，質疑該產品高機率無法抵擋共軍使用5.8公厘彈藥的機槍及狙擊槍，引發外界討論，以致國防部11日舉行記者會進行相關說明，並於19日帶媒體到宜蘭參訪實彈鑑測過程。

沒想到，林秉宥18日再透過臉書上傳兩則影片，一則是凹折3塊三級抗彈板，其中2塊顯示由205廠於110年4月製造的抗彈板，用手就能輕易凹折抗彈板下緣邊角；另一則影片同樣是凹折110年4月製造的抗彈板，但畫面讓人覺得該款產品變得「軟趴趴」，更能夠輕易凹折。

對此，今實彈鑑測期間，有媒體提議現場實測抗彈板硬度。經三位記者隨機取樣測試，其中1人拿111年6月製造的抗彈板進行凹折，發現需要相當的力氣才能造成抗彈板下緣稍微凹折，其他部分則無法。另兩人親自測試108年3月製造的抗彈板後，其中一人表示，「有點彈性，但很難變形」；另一位人則試著用膝蓋敲打，仍無法使抗彈板凹折。

▲國防部軍備局獲管處處長游玉堂少將。（圖／記者蘇晏男攝）

軍備局獲管處處長游玉堂少將表示，軍備局檢視7月18日臉書抗彈板影片，「看起來不太像我們的抗彈板」，且軍備局到各單位去看，但沒有發現這樣（凹折）情形，也沒有官兵反映，「那我就很好奇他這個東西哪裡來的」。

游玉堂指出，國軍三級抗彈板材質是高分子量的聚乙烯，屬於熱塑性材料，換句話說該材質加熱後會塑型；所以軍備局昨晚請205廠將該款抗彈板加熱到攝氏90度，「它真的變軟，就跟影片上一樣，就軟趴趴的」，但這是物理特性，屬於正常現象，「請問各位戰場上有沒有90度？」

媒體詢問，言下之意是不排除對方有事前加工？游玉堂說，是不是有加工，有網友在臉書留言，但「我們沒有看到，我們不能亂講」。只是，為了確認這（變軟）結果，昨天他請205廠測試，確認加熱到幾度，會產生這種結果；另也請教材料系的專家，確認三級抗彈板材質屬於熱塑性材料，加熱後再經冷卻，不會恢復原狀、不會變硬，後續會再探索相關現象；不過在國軍使用的溫度範圍內，是不會有這種狀況的。