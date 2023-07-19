祖孫3貼遇劫！女駕駛轉頭聊「咖啡杯怎麼放」分心追撞　阿嬤慘亡

記者劉人豪／嘉義報導

一名何姓女駕駛，開貨車行經嘉義潭情路時，因轉頭跟副駕駛座的丈夫講話，叮囑如何置放咖啡杯，結果分心撞上騎機車的祖孫3人，導致阿嬤死亡，阿公跟孫女2重傷，嘉義地方法院依過失致人於死罪，判何女有期徒刑1年，緩刑3年。

▲阿公騎車載6歲孫女遇劫，遭貨車追撞1死2重傷，阿嬤被撞身亡。（圖／記者翁伊森翻攝）

該起事故發生於2022年9月25日，65歲高姓阿公騎車載62歲妻子、6歲孫女「三貼」出門，不料行經嘉義縣番路鄉潭情路往中埔方向時，突然遭一輛貨車從後追撞，撞擊力道猛烈，導致後座的阿嬤、孫女2人頭部受到重創。

救護人員到場時，首當其衝的62歲阿嬤已無呼吸心跳、66歲阿公下身癱瘓，6歲孫女則是顱內出血，被分別送往嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院急救，阿嬤經搶救後宣告不治。小貨車何姓女駕駛、同車陳姓丈夫則未受傷，因此未送醫。

▲▼祖孫搭乘的機車倒在路邊，一旁還留有安全帽和殘骸，以及女童的鞋子。（圖／記者翁伊森翻攝）

判決書指出，何女因轉頭與坐在副駕駛座的丈夫交談，叮囑陳男如何置放咖啡杯，疏未注意車前狀況，使得車輛往右偏移行駛至慢車道上，車頭右側撞上高男機車後車尾，致高男等3人遭撞擊後倒地，導致高妻死亡。

法院審酌，何女犯後坦承犯行，與高妻家屬調解成立，並已依調解筆錄內容賠償完畢，嘉義地方法院依過失致人於死罪，判何女有期徒刑1年，緩刑3年。本案仍可上訴。