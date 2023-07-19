救護車鳴笛趕救人！24歲女騎士不禮讓被狠撞　現場慘況曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄左營區自由三路及大順一路，今（19）日發生一起救護車、機車相撞車禍，當時救護車為趕去執行救護任務，開啟警示燈並鳴笛要穿越路口，不料，一名24歲的女騎士未禮讓，兩車直接互撞，導致救護車車頭及機車毀損。騎士沈女身上多處擦挫傷，由另一輛救護車送醫，相關肇事責任由交通大隊研判。

▲救護車鳴笛趕救人！24歲女騎士不禮讓狠撞上。（圖／記者賴文萱翻攝）

左營分局於今日10時30分獲報，自由三路與大順一路發生一起交通事故，新莊派出所與交通分隊立即派員前往處理。經了解，救護車駕駛簡男(70年次)稱由自由一路南向北方向行駛於內側快車道，因要趕往其他現場執行救護任務，因此開啟警示燈及鳴警報器穿越路口（紅燈）。

▲救護車鳴笛趕救人！24歲女騎士不禮讓狠撞上。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，這名機車駕駛沈女(88年次)由大順一路東向西方向行駛，疑似未禮讓救護車，雙方發生碰撞，導致救護車車頭及機車毀損。

所幸救護車上並未載送病患，簡男並未受傷，沈女則多處擦挫傷，意識清楚，由另一輛救護車送往聯合醫院醫治，雙方沒有酒駕行為。現場由員警進行測繪、蒐證及交通疏導，相關肇事責任將陳報交通大隊研判。

警方呼籲，行經路口請減速慢行、注意左右來車，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，應立即避讓。