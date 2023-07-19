修車師傅遭車斗夾頭慘死！肇事者開溜還扯謊　家屬找出心痛畫面

▲修車師被陳姓男子用車斗爆頭畫面曝 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市林口發生死亡事件！一間木材行駕駛陳男，日前因貨車疑似故障，叫來謝姓維修工到場為維修，陳男不明原因放下車斗，當場「夾殺」謝姓工人，謝姓修車師滿臉血倒地後，陳男還移動謝男造成二度傷害。謝男家屬聞家人死訊後，從行車紀錄器還原「殺人現場」。警方訊後將陳男依過失致死罪移送地檢署偵辦。

據了解，謝男是名修車師，12日上午10點多接獲林口後湖一家木材行電話，說因為車子發不動要維修，謝男前去維修，不久後就發生死亡意外。謝男顱部嚴重骨折，頭部骨折，大量出血，到院後宣告死亡，案發的木材行自始自終都沒有人陪同協助就醫。

警方獲報，到場圍起封鎖線並調閱監視器，僅有一支距離現場較遠的監視器，未能拍到當時案發狀況，報案人及肇事者陳男扯謊，表示事發當下他在倒垃圾、餵小狗，不清楚案發狀況，引導警方往「意外死亡」方向偵辦。

謝男大女兒想起爸爸最近才剛換行車紀錄器，可能有拍到現場，拿到車上記憶卡後，發現案情大逆轉。畫面中可見，車後斗當時是掀起的，謝男蹲在車子旁往車底做檢查，可以看到車前座陳男疑似動了排檔，車斗瞬間壓下夾殺謝男頭部，謝男當場流血、軟腿倒地昏迷。

肇事者陳男見到謝男流血倒地後，對謝男多次壓胸、搬動身體，事後木材行董姓老闆將爸爸車移開後，才趕緊通報119，而陳男已駕車逃離現場；謝男大女兒拿著「物證畫面」到派出所報案，證明這一切不是意外，而是人為所致，警員看完畫面則嚇得拍桌，大喊「慘了」，連忙通知警局將陳男緝捕到案。

陳男晚間6時進行第二次筆錄，說自己因為「害怕」才說出自己不在場，他辯稱對車子操作不熟悉，後斗為何會突然放下？他把過錯怪給謝男，「完全是聽謝先生的指示」，推諉說法讓家屬無法接受。

警方訊後依過失致死罪移送地檢署偵辦，最後以3萬元交保，家屬哭訴一個疏忽毀了他們整個家，剩下孤兒寡母該如何生活，而陳男對事後賠償卻相當消極還反問「都沒有保險嗎？」，令人難以接受。新北市議員蔡淑君也介入協助，未來將委由律師提出刑民事告訴與求償，替死者討回公道。

新北勞檢處表示，將協助家屬辦理職災慰助，並將個資轉送勞保局提供必要的協助。另本案是否涉及第三人過失致死的刑事罪責，勞檢處也有提供義務律師，未來將配合地檢署偵辦需要提供相關調查資料，以保障家屬權益。