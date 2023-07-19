　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

修車師傅遭車斗夾頭慘死！肇事者開溜還扯謊　家屬找出心痛畫面

▲▼ 車斗爆頭畫面曝 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲修車師被陳姓男子用車斗爆頭畫面曝 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市林口發生死亡事件！一間木材行駕駛陳男，日前因貨車疑似故障，叫來謝姓維修工到場為維修，陳男不明原因放下車斗，當場「夾殺」謝姓工人，謝姓修車師滿臉血倒地後，陳男還移動謝男造成二度傷害。謝男家屬聞家人死訊後，從行車紀錄器還原「殺人現場」。警方訊後將陳男依過失致死罪移送地檢署偵辦。

據了解，謝男是名修車師，12日上午10點多接獲林口後湖一家木材行電話，說因為車子發不動要維修，謝男前去維修，不久後就發生死亡意外。謝男顱部嚴重骨折，頭部骨折，大量出血，到院後宣告死亡，案發的木材行自始自終都沒有人陪同協助就醫。

警方獲報，到場圍起封鎖線並調閱監視器，僅有一支距離現場較遠的監視器，未能拍到當時案發狀況，報案人及肇事者陳男扯謊，表示事發當下他在倒垃圾、餵小狗，不清楚案發狀況，引導警方往「意外死亡」方向偵辦。

謝男大女兒想起爸爸最近才剛換行車紀錄器，可能有拍到現場，拿到車上記憶卡後，發現案情大逆轉。畫面中可見，車後斗當時是掀起的，謝男蹲在車子旁往車底做檢查，可以看到車前座陳男疑似動了排檔，車斗瞬間壓下夾殺謝男頭部，謝男當場流血、軟腿倒地昏迷。

▲▼ 車斗爆頭畫面曝 。（圖／記者戴上容翻攝）

肇事者陳男見到謝男流血倒地後，對謝男多次壓胸、搬動身體，事後木材行董姓老闆將爸爸車移開後，才趕緊通報119，而陳男已駕車逃離現場；謝男大女兒拿著「物證畫面」到派出所報案，證明這一切不是意外，而是人為所致，警員看完畫面則嚇得拍桌，大喊「慘了」，連忙通知警局將陳男緝捕到案。

陳男晚間6時進行第二次筆錄，說自己因為「害怕」才說出自己不在場，他辯稱對車子操作不熟悉，後斗為何會突然放下？他把過錯怪給謝男，「完全是聽謝先生的指示」，推諉說法讓家屬無法接受。

警方訊後依過失致死罪移送地檢署偵辦，最後以3萬元交保，家屬哭訴一個疏忽毀了他們整個家，剩下孤兒寡母該如何生活，而陳男對事後賠償卻相當消極還反問「都沒有保險嗎？」，令人難以接受。新北市議員蔡淑君也介入協助，未來將委由律師提出刑民事告訴與求償，替死者討回公道。

新北勞檢處表示，將協助家屬辦理職災慰助，並將個資轉送勞保局提供必要的協助。另本案是否涉及第三人過失致死的刑事罪責，勞檢處也有提供義務律師，未來將配合地檢署偵辦需要提供相關調查資料，以保障家屬權益。

ET快訊
Melody被告離婚協議無效　律師「除非提2舉證」
颱風「杜蘇芮」最快周六生成！路徑出爐　不排除有海警機率
快訊／警派出所內「頭部中彈身亡」！
女倒床上「四肢噴血亡」　男友水果刀分屍！
只花200元中大樂透！　台中男「捐出1半」
秘戀帥警半年！　陳紫渝羞喊：雙方都很珍惜這段感情
獨／女友控家暴性侵　「超跑將軍」喊冤：她劈腿還帶回家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女公務員遭性騷申訴反遭霸凌　花蓮地政所：無刁難、官官相護

追拉法葉艦佣金檢方獲汪傳浦海外資產43億元　瑞士也分得43億！

快訊／新竹警員派出所內「頭部中彈身亡」　緊急封鎖現場調查

桃園女倒臥床上「四肢噴血亡」　男友企圖分屍！明解剖查死因

「護國神醫」叫護理師看診開藥...被判刑　他委屈喊：這是羞辱

獨／遭女友控家暴性侵　「超跑將軍」秀熊貓眼照片喊冤：她劈腿！

軍人營區內上賭博網站「大玩百家樂」　向11同袍借65萬...下場曝

金屬探測門逼逼叫！短裙女搭機飛澎湖　靴底藏毒咖啡包

快訊／夫妻「吸金39億」逃亡泰國21年　遣返台灣法院又放了

修車師傅遭車斗夾頭慘死！肇事者開溜還扯謊　家屬找出心痛畫面

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

103歲阿祖睡醒突忘曾孫　他露無奈臉→搞笑鬥嘴

身障者坐輪椅卡坑洞慘摔　網怒：月球表面還比較平

回憶殺！Tank唱偶像劇OST串燒　「專屬天使＋給我你的愛」好好聽

高雄童吃冰中毒痛苦打滾　媽爆40人受害孕婦狂宮縮

女公務員遭性騷申訴反遭霸凌　花蓮地政所：無刁難、官官相護

追拉法葉艦佣金檢方獲汪傳浦海外資產43億元　瑞士也分得43億！

快訊／新竹警員派出所內「頭部中彈身亡」　緊急封鎖現場調查

桃園女倒臥床上「四肢噴血亡」　男友企圖分屍！明解剖查死因

「護國神醫」叫護理師看診開藥...被判刑　他委屈喊：這是羞辱

獨／遭女友控家暴性侵　「超跑將軍」秀熊貓眼照片喊冤：她劈腿！

軍人營區內上賭博網站「大玩百家樂」　向11同袍借65萬...下場曝

金屬探測門逼逼叫！短裙女搭機飛澎湖　靴底藏毒咖啡包

快訊／夫妻「吸金39億」逃亡泰國21年　遣返台灣法院又放了

修車師傅遭車斗夾頭慘死！肇事者開溜還扯謊　家屬找出心痛畫面

肖戰《玉骨遙》7金句：不要再為了不值得的人，蹉跎自己了

步調放慢、耐心選球收到成效　周佳樂自我勉勵：帶拚勁到球場

很多小雞都走了？柯文哲稱藍參選人找他　藍委勸自重：公布名單

我國6家酒廠仍遭「禁止輸中」　3業者無意補件

藍委指侯友宜民調加溫中　「火車開到台中了不能拉回台北」

瑞士《愛的迫降》玄彬彈琴取景地　即日起想拍照每人收180元

「最正護理師」白色比基尼險繃開　粉絲驚呼：大到捨不得閉眼

重3.2公斤！雲南村民挖出「巨大白色蘑菇」　比成人大腿還粗

玩家不爽《暗黑破壞神4》大Nerf　Metacritic怒灌0分：嫌人太多要講

想說在拍抖音！板門店外國觀光客回憶「叛逃美軍」：以為遇到瘋子

飼主站船邊「讓黑汪秀才藝」　下秒被撲倒摔落水中超狼狽

社會熱門新聞

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

即／桃園中壢命案！女「身中數刀」倒床上慘死

救護車鳴笛趕救人　騎士不禮讓相撞

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

魏德聖資產被查封！　郭台強因1張本票翻臉

28歲新婚人妻走斑馬線被撞亡　里長痛哭罵髒話

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死

八寶冰照曝　他吃完這碗「大便都綠色」

即／夫妻「吸金39億」逃亡泰國21年法院又放了

賓士堵出入口　害別墅區24車受困3天

拒繳未禮讓行人等罰單　存款被扣抵

即／新竹員警派出所內中彈身亡

28歲女遭計程車撞亡！網紅怒：罰60萬也沒用

更多熱門

相關新聞

即／林口死亡車禍！腳踏車騎士遭大貨車輾斃

即／林口死亡車禍！腳踏車騎士遭大貨車輾斃

林口中山路、文化一路二段18日下午5時許，發生大貨車與腳踏車車禍，一名70歲腳踏車騎士男性受困車底，頭顱破裂、明顯死亡，因此並未送醫急救，現場血跡斑斑。警消目前到場拉起封鎖線，釐清整起事件的事發經過。

年輕人就愛林口A9！　在地房仲：7成買盤是外來客

年輕人就愛林口A9！　在地房仲：7成買盤是外來客

新北婦疑父親過世崩潰　高處墜落亡

新北婦疑父親過世崩潰　高處墜落亡

A7「商家沒幾間、大樓暗的」他縮了　住戶傻眼

A7「商家沒幾間、大樓暗的」他縮了　住戶傻眼

新北女服藥恍神闖紅燈　害慘2騎士！

新北女服藥恍神闖紅燈　害慘2騎士！

關鍵字：

爆頭木頭林口

讀者迴響

熱門新聞

最美里長陳紫渝爆熱戀「直擊開房壯男2hrs」！

NONO涉性侵爆和朱海君「已經離婚」！　經紀人態度洩端倪

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

Melody爆奪前夫3上億房產！遭提告「離婚協議無效」

Joeman新片「上傳3分鐘就被黃標」

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

最美里長陳紫渝戀愛了！永和「超壯帥警」正面曝光

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

「最美里長」密戀帥員警半年！

即／桃園中壢命案！女「身中數刀」倒床上慘死

救護車鳴笛趕救人　騎士不禮讓相撞

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

即／最美里長陳紫渝認愛了！喊：跟凃先生正在交往

更多

最夯影音

更多
黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？
擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面