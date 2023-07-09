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新北女服藥恍神闖紅燈　2騎士超衰！他攔腰撞空翻一圈重摔

記者陸運陞／新北報導

新北市林口區昨天（8日）下午3時許發生一起連環撞車禍。46歲孫姓女子駕駛汽車行經中華、湖子路口時，疑似恍神未注意路口紅燈，直接撞上正在等紅燈的38歲陳姓機車騎士，孫女衝出路口後，左側直行騎車騎士20歲江姓男子剎車不及攔腰撞上，在空中翻轉一圈後倒地，孫女則撞上燈桿後才停下。

▲孫女疑似服用藥物後開車，導致恍神闖紅燈連撞2台機車。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲江男發現孫女闖紅燈，煞車不及攔腰撞上，並在空中翻滾一圈倒地。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，孫女昨早身體不適，吃藥在家休息，突然接獲通知，必須外出處理事情，就從家中開車出門，行經湖子路上靠近中華路口時，疑似藥效發作，孫女突然恍神未注意到燈號，直接撞上等紅燈的陳姓騎士，並繼續往路口衝去，當時準備騎車返家的江男行駛在中華路上，發現孫女的轎車衝出，一時剎車不及攔腰撞上、空翻倒地。

▲孫女疑似服用藥物後開車，導致恍神闖紅燈連撞2台機車。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲孫女疑似服用藥物後開車，導致恍神闖紅燈連撞2台機車。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方表示，當時獲報抵達現場，先將受傷的陳男、江男送醫急救，經治療後並無生命危險，對3人逕行酒測，皆無酒駕情況。孫女供稱，因有服用藥物，才導致恍神未注意到燈號，釀成該起車禍發生。警方目前都已製作筆錄，將查閱相關證據，進一步釐清車禍真正肇事原因。

林口警呼籲，駕駛應恪遵交通規則，行經路口減速慢行，並依交通號誌指示通行，切勿搶快，確保自身及用路人安全。並強調，駕車前如有服用藥物，要隨時注意自己身體狀況，發現精神狀況不佳時，建議不要駕駛車輛，確保行車安全。

▲孫女疑似服用藥物後開車，導致恍神闖紅燈連撞2台機車。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲孫女連撞2台機車，直接撞上對面燈桿才停下。（圖／記者陸運陞翻攝）

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