快訊／新北婦疑父親過世崩潰　高處墜落撞破雨遮…重摔落地亡

▲林口婦人墜落撞破雨遮重摔亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）
記者陳以昇／新北報導
新北市林口區文化三路一段某社區大樓，16日下午6時許，一名48歲歐姓婦人不慎從大樓頂墜落，直接撞破大門口雨遮重擊落地，當場頭顱破裂失去呼吸心跳，救護人員趕抵已明顯死亡，丈夫接到通知到場，情緒崩潰。據調查，親友表示日前歐婦的父親過世，懷疑陳受不住打擊，精神狀況不加導致，詳細事故原因待警方調查。
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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
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