快訊／新北婦疑父親過世崩潰　高處墜落撞破雨遮…重摔落地亡

一架動力三角翼飛機7月8日晚在內蒙古呼倫貝爾市新巴爾虎左旗墜落，造成飛行員和一名乘客死亡，遇難乘客是一名12歲的上海學生。 7月14日，家屬淚訴，當時趁著暑假帶著孩子去內蒙古旅遊，後來在景區發現了這個飛行項目，想讓孩子試一試，沒想到起飛失敗，孩子也當場慘死。