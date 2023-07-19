強化森林火災防救能力　 屏東林管處辦理直升機人員吊掛複訓

▲屏東林管處辦理直升機人員吊掛複訓 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林區管理處為強化森林火災防救執行能力，並配合空中勤務總隊黑鷹直升機水袋掛設訓練，17、18二日在屏東縣政府消防局特種搜救大隊訓練場及里港朧祥河濱公園，辦理空中機降小組直升機人員吊掛複訓，希望藉由陸空聯合演訓，加強機關人員間的合作默契，在災害發生時，更能提升應變能力及防救效能。

這次訓練以屏東林管處森林火災機動救火隊，空勤、特搜隊共勤機組人員，及保七總隊第八大隊偵查小隊人員為對象，參加人員約50人；人員先在屏東縣政府消防局特種搜救大隊訓練場，針對直昇機手勢指揮、人員安全進出艙注意事項、靜力繩機體固定、模擬訓練場繩索下降及人員纜索回收、黑鷹直升機空中繩索垂降及纜索人員回收等課程及實際演練。

隨後到里港朧祥河濱公園辦理機腹水袋裝載、搬運、收納，密閉式水袋掛載、投放，無線電陸空通聯操作及臨時起降場開設注意事項等項目，進行實際操作，相關訓練在空勤及消防署的派機，與辛苦的教官們協助辦理下順利完成。

屏東林管處表示，國有林地多位於偏遠山區，若發生森林火災，極需仰賴於空勤隊所屬飛航器執行火場觀測、人員及物資運補，並執行聯合空中滅火作業，以在最短時間內撲滅林火，減少林木損失。希望藉由陸空聯合演訓，使森林護管員實務作業上持續精進，充分發揮災害搶救統合作業默契，增加陸空聯合防救森林火災應變能力及防救能量。