民意代表熱心公益不是只顧不問　誓做打火兄弟最強後盾

▲縣議員陳宏宗（右）作為打火兄弟最強後盾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

民意代表往往都會成為社團、協會邀約成為「顧問」的對象，而擔任多屆台東縣議員的陳宏宗自然也不例外。大多數「顧問」就是只管出錢，至於事情就顧而不問；但長年為民服務所培養出的「雞婆」個性，讓陳宏宗不僅是出錢、出力，更是期許要成為辛苦打火弟兄的最強靠山。



在友人關山義消分隊長周福安的邀請下陳宏宗加入義消顧問多年，舉凡是消防人員辦理各項火災搶救、車禍救助等訓練經費和消防裝備的完善爭取陳宏宗總是不遺餘力。4月下旬消防員執行一起救護勤務案件遭判決過失需繳交罰金，陳宏宗得知二話不說與友人掏腰包讓事件圓滿落幕。



4月下旬的一個夜晚關山消防分隊接獲救護勤務出勤，疑似天雨路滑造成救護車翻覆田間的意外；車上的救護人員和病患家屬在送醫後均無大礙，但載送的癌末病患在急救後仍宣告不治。刑事部分法官依過失致死判需繳交罰金15000元，但家屬表示罰金不能由辛苦出勤的消防員自負才願意簽署和解。



關山消防分隊長賴垣志表示，救護車翻車事故後包括消防局和地方人士都相當關心出勤同仁及家屬的狀況，畢竟沒有人希望會發生這種憾事。消防局負責處理後續車輛的修復及律師費補助，面對出勤同仁不僅心理自責又得有法律相關責任，賴垣志急著想儘快協助整起事件順利落幕。周福安指出，出勤的救護車是一年多前協助友人捐贈的，救護員也是在出勤務時因不慎才會造成；周福安向陳宏宗反應達成和解的協議條件，陳宏宗表明自掏腰包讓此次能夠順利解決，而同是顧問的楊月桃得知也希望共襄盛舉，2位關山義消顧問的熱情相挺也讓這件憾事總算劃下圓滿的句點。