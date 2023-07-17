　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

民意代表熱心公益不是只顧不問　誓做打火兄弟最強後盾

▲縣議員陳宏宗（右）作為打火兄弟最強後盾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲縣議員陳宏宗（右）作為打火兄弟最強後盾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

民意代表往往都會成為社團、協會邀約成為「顧問」的對象，而擔任多屆台東縣議員的陳宏宗自然也不例外。大多數「顧問」就是只管出錢，至於事情就顧而不問；但長年為民服務所培養出的「雞婆」個性，讓陳宏宗不僅是出錢、出力，更是期許要成為辛苦打火弟兄的最強靠山。

在友人關山義消分隊長周福安的邀請下陳宏宗加入義消顧問多年，舉凡是消防人員辦理各項火災搶救、車禍救助等訓練經費和消防裝備的完善爭取陳宏宗總是不遺餘力。4月下旬消防員執行一起救護勤務案件遭判決過失需繳交罰金，陳宏宗得知二話不說與友人掏腰包讓事件圓滿落幕。

4月下旬的一個夜晚關山消防分隊接獲救護勤務出勤，疑似天雨路滑造成救護車翻覆田間的意外；車上的救護人員和病患家屬在送醫後均無大礙，但載送的癌末病患在急救後仍宣告不治。刑事部分法官依過失致死判需繳交罰金15000元，但家屬表示罰金不能由辛苦出勤的消防員自負才願意簽署和解。

關山消防分隊長賴垣志表示，救護車翻車事故後包括消防局和地方人士都相當關心出勤同仁及家屬的狀況，畢竟沒有人希望會發生這種憾事。消防局負責處理後續車輛的修復及律師費補助，面對出勤同仁不僅心理自責又得有法律相關責任，賴垣志急著想儘快協助整起事件順利落幕。周福安指出，出勤的救護車是一年多前協助友人捐贈的，救護員也是在出勤務時因不慎才會造成；周福安向陳宏宗反應達成和解的協議條件，陳宏宗表明自掏腰包讓此次能夠順利解決，而同是顧問的楊月桃得知也希望共襄盛舉，2位關山義消顧問的熱情相挺也讓這件憾事總算劃下圓滿的句點。

ET快訊
闖入「陶朱隱園」！　21歲男下場曝
獨／奧運冠軍丁寧來台看101　簽名「秒答應」與粉絲親切合影
館長熱到內褲全濕「揭遊行人數」：不要造謠！沒有空拍機原因曝
國賓飯店改建豪宅「沒公開悄成交」　每坪飆218萬創新高
台中富二代「月花20萬」　爽開保時捷敗光家產
716被嗆「小燈泡滾」　王婉諭：有時讓我落淚，但我仍會起身
快訊／新北大雷雨！　山區暴雨災防告警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

廉政寶寶前進2626市集　攜手在地商家宣導反賄選

2024總統大選　台東「查察賄選及暴力執行小組」今揭牌

民意代表熱心公益不是只顧不問　誓做打火兄弟最強後盾

松嶺之星完工將湧人潮　松柏嶺周邊暨旅遊服務設施改善強化

深化海洋教育　花蓮與法菲特大溪地航海組織簽署合作備忘錄

下肢能力減損恐影響晚年生活品質　「九宮格運動」預防

屏東夏日狂歡祭盛大登場　超過十萬人朝聖

門諾助孕一條龍！攜手禾馨宜蘊啓動橋接　助花東不孕夫妻

強化防火安全　南消辦危險物品管理講習訓練

台南旅遊車輛突故障困路中　南警會同熱心民眾協助推車脫困

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

舒華COVER雨琦「我是中國的張薇」　胸口冒痘...她不認：成熟膠原蛋白

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

廉政寶寶前進2626市集　攜手在地商家宣導反賄選

2024總統大選　台東「查察賄選及暴力執行小組」今揭牌

民意代表熱心公益不是只顧不問　誓做打火兄弟最強後盾

松嶺之星完工將湧人潮　松柏嶺周邊暨旅遊服務設施改善強化

深化海洋教育　花蓮與法菲特大溪地航海組織簽署合作備忘錄

下肢能力減損恐影響晚年生活品質　「九宮格運動」預防

屏東夏日狂歡祭盛大登場　超過十萬人朝聖

門諾助孕一條龍！攜手禾馨宜蘊啓動橋接　助花東不孕夫妻

強化防火安全　南消辦危險物品管理講習訓練

台南旅遊車輛突故障困路中　南警會同熱心民眾協助推車脫困

廉政寶寶前進2626市集　攜手在地商家宣導反賄選

華為余承東：新能源車的「卷」才剛開始　會一直持續下去

10年前爆「逼人下跪道歉」遭懲處！　中日混血美女主播近況曝光

懶人包／泰利颱風環流炸雨！今各航空「航班異動」出爐

韓菲湖中遭小黑蚊大軍攻擊！　被猛叮30個包崩潰了

神諭卡占卜／我的萬人迷指數有多高？

台灣「全新TOYOTA Yaris Cross」傳70萬有找！配電子手剎車、TSS

結婚喜帖寄給麥當勞　準新人收到「雞塊花束」超驚喜

17歲少年被誤抓…左臉裂開縫17針毀容！3警「過失傷害、瀆職」函送

心道法師的開學法供養　四期教育以法覺照自己的心

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

地方熱門新聞

男持槍脅迫前女友復合　母溫情喊話棄械

住家雜物多電源線短路引火

台南特搜通過中型搜救隊認證

新店碧潭堰魚道通水　逾20種溯游魚順利回家

台南旅遊車輛突故障困路中南警協助推車脫困

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

汐止夢想藝術村登場　街頭洋溢異國風情

職能治療師分享九宮格運動預防下肢能力減

南消辦危險物品管理講習訓練

桃園平鎮工廠凌晨火警　消防員灌救

屏東夏日狂歡祭盛大登場

南警查緝色情客人小姐竟憑空消失

松柏嶺周邊暨旅遊服務設施進行改善強化工程

高雄李家大院賀台南南區灣裡文聖堂安座

更多熱門

相關新聞

台東女駕駛撞燈桿　後座夫未繫安全帶不治

台東女駕駛撞燈桿　後座夫未繫安全帶不治

16日16時44分許，於台11線149公里200公尺處（南下車道），發生自小客貨車自撞路燈桿事故，造成一死一傷的慘劇，詳細事故原因仍待警方調查。

台東「首惜廚師」惜食食譜暨教案徵選得獎者出爐

台東「首惜廚師」惜食食譜暨教案徵選得獎者出爐

台東最美星空音樂會關山場　老王樂隊、邱軍獻唱

台東最美星空音樂會關山場　老王樂隊、邱軍獻唱

即／台東騎士離奇自撞電線桿　傷重不治

即／台東騎士離奇自撞電線桿　傷重不治

縣府加碼中華職棒例行賽台東三連戰

縣府加碼中華職棒例行賽台東三連戰

關鍵字：

關山消防局台東

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

網紅控廖峻「連千毅大哥出手了」！重話警告：難以收拾

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！

快訊／國1清晨事故　成立緊急應變小組

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

爸爸身分證中2碼免費爽吃王品龍蝦

經濟部加碼發錢！最多領5000元　「申請條件」一次看

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

米砂罕曝黑髮照！網：完全變個人

倪安東、管罄辦婚禮！登記1年多披白紗「浪漫合唱」

「蒟蒻講幹話」死訊引議！老婆回應了

直擊巨星男神驚現台北街頭！「無P天菜顏值」全被拍

更多

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面