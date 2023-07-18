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社會 社會焦點 保障人權

阻沙灘車進國有林地　屏東林管處設護欄…最重可罰30萬

▲屏東林管處在滿州港仔村、九棚設置護欗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東林管處在滿州港仔村、九棚設置護欗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

避免海岸與防風林遭受破壞，也能預防業者、遊客誤入國有林地從事沙灘車活動，並維護遊客安全，屏東林管處會同保七總隊等單位，在屏東縣滿州鄉港仔村、九棚村加強勸導及設置紐澤西護欄，違規者依法開單告發。

▲屏東林管處在滿州港仔村、九棚設置護欗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東林管處表示，依行政院112年4月6召開之「研商沙灘車管理導禁兼施—各部會權責分工會議」，沙灘車管理以「場域管理」為方向，基於生態及安全考量，對於生態敏感、河川或危險陡坡等區域，原則禁止沙灘車活動。

交通部觀光局發布「沙灘車管理指引」後，國有林地、保安林均屬「禁止沙灘車活動區域」，屏東林管處除於轄內沙灘車活動地點設置告示、加強巡護，並聯合警方勸導外，17日再次聯合恆春警分局等單位，在滿州鄉港仔村、九棚村加強勸導及設置紐澤西護欄，避免海岸與防風林遭受破壞，也能預防業者、遊客誤入國有林地從事沙灘車活動，並維護遊客安全。

依據沙灘車管理指引，沙灘車違法行駛道路，依道路交通管理處罰條例，處行為人新臺幣一千二百元以上三千六百元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用；河川區域內，行駛車輛於指定通路外處新臺幣二千五百元以上五萬元以下罰鍰；依森林法，國有林及保安林範圍內，原則不允許車輛或其他動力式機械器具進入，違者處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰；在近岸海域及公有自然沙灘為獨占性使用或設置人為設施者，將依海岸管理法處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

屏東林區管理處呼籲，為共同維護自然生態及確保自身安全，請業者、遊客切勿於禁止沙灘車活動區域進行沙灘車遊憩活動，以免誤觸法網。業者如有經營需求，仍請待地方政府訂定自治法規，依規申請核准後，方得合法經營。

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