夫妻談判見她坐別人車！老公怒開特斯拉「5連衝」　把BMW撞進超商

記者唐詠絮／彰化報導

轟！彰化員林市一對夫妻疑似感情問題，昨夜2人約在浮圳路1間超商前談事情，鄭男駕駛白色特斯拉，見到妻子坐在友人BMW車並停在停車格內，竟直接開車衝撞，把BMW撞進超商內，造成超商側門玻璃全碎，所幸並未波及其他人，警方獲報到場將雙方帶回，並依強制、公共危險及毀損罪嫌移送檢方偵辦。

▲彰化員林市夫妻感情問題，撞毀超商玻璃。（圖／民眾提供，以下同）

據警方初步調查，這起事件發生在昨(17)日晚上8點38分許，鄭男(30歲)與張女為夫妻關係，相約在浮圳路一間超商，張女坐著友人車前往。

▲超商玻璃全毀。

張女到達後先將車停在超商側門旁停車格內等待，鄭男一看到藍色BMW，立即用車頭衝撞、將車頂到玻璃前，還不肯罷手，甚至前後連撞5次，撞擊聲嚇壞了附近住戶及超商內顧客，紛紛衝出大馬路，而坐在車內2人立即打開車門倉皇逃出，導致超商側門大片玻璃全碎，現場一片狼藉，所幸當時超商內部沒有顧客用餐，否則後果不堪設想。

警方據報到場，立即將雙方帶回，雙方皆無酒駕，疑似感情糾紛釀禍，後續依強制、公共危險及毀損罪嫌移送檢方偵辦，上午超商玻璃未修復，相關財務損失仍待估算中。

▲▼彰化員林市夫妻感情問題，撞毀超商玻璃。