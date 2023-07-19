捲洗錢案！收地檢署3張傳票...彰化婦嚇壞　衝郵局匯120萬老本

▲假冒檢警詐騙，彰化獨居婦人衝郵局匯120萬。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近日假投資、老同學詐騙頻傳，彰化田中警方與行員則連手破獲「假檢警」案，一名獨居婦日前收到新北警局電話指她涉嫌洗錢， 接著又收到3張台北地檢署的傳票，要監管她的存款，還要她「不能跟員警講」，婦人相當焦急，立刻到郵局，聲稱要匯120萬元給媳婦買房，經行員察覺有異通知警方到場，才成功保住她老本。

田中警方初步調查，二水鄉一名葉姓獨居婦人，日前接獲詐騙集團電話，對方自稱為新北市政府警察局，告知其有違反洗錢防制法等情事，並傳真三張自製傳票，並要求她不得告知當地警察，婦心生畏懼，因此依照指示至二水郵局欲臨櫃匯款120萬元到對方指定帳戶，婦人謊稱媳婦要買房。

▲彰化獨居婦收北檢3張傳票．衝郵局匯120萬。（圖／警方提供）

所幸行員機警察覺其神情有異，一定遭到詐騙，立即通知二水分駐所員警到場了解，婦人神色慌張的拿出三張傳票，對方有說「都不能講」、「不能告訴警察」，員警一聽立即向她說「妳被騙了」，她才驚覺受騙。

經田中警分局統計，今年已經成功攔阻詐騙有31件，阻詐金額高達1,646萬元，分局長簡龍宏呼籲民眾若接獲陌生來電告知涉及刑案或收到疑為政府機關公文書時，應先詢問對方單位、職稱、姓名等，掛斷電話後再自行打電話到警局求證。

▲郵局行員成功阻詐警方前往頒獎。（圖／警方提供）

另外警方也提醒民眾，檢警調機關不會要求當事人轉帳匯款或面交帳戶金融卡或現金，若有以上情事即為詐騙，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線進線諮詢，亦能透過田中分局臉書粉絲專頁等管道，了解最新詐騙手法訊息，全民一同加入打擊詐騙行列。