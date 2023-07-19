AIT處長證實賴清德將過境美國　「2024美國不會選邊站」

▲美國在台協會處長孫曉雅。（圖／記者呂晏慈攝）



記者呂晏慈／台北報導

美國在台協會處長孫曉雅今（19日）表示，明年1月即將在台灣舉行的總統大選，受到各界高度矚目，美國對台灣的民主體制、選舉程序有著充分信心，美國不會選邊站，也反對任何外部干預；另對於身兼民進黨總統參選人的副總統賴清德即將出訪，她表示，賴會在去程與回程間過境美國，這是慣例的做法。

孫曉雅今天下午於美國在台協會，主持自2021年7月上任以來之第三場記者會。

孫曉雅致詞時主動談及，明年1月即將在台灣舉行的總統大選，受到各界高度矚目，美國對台灣的民主體制、選舉程序有著充分信心，美國支持台灣蓬勃的民主，並期待與台灣選民在2024年投票選出的任何一位領袖合作，美國不會選邊站，也反對外部勢力對選舉的干預。

此外，會中有媒體關注，身兼民進黨總統參選人的副總統賴清德即將於出訪巴拉圭總統就職典禮期間過境美國，屆時可能與哪些美國官員會晤？中國是否會將這個過境的行程視為挑釁，而出現更多反應，包括在台海周邊進行軍演？

對此，孫曉雅表示，她只知道賴清德在去程與回程當中會在美國過境，不過台灣還沒有宣布會在哪一個城市過境，因此沒有更多細節。她強調，賴清德過境美國符合長期以來的做法，也符合美台之間非官方關係的本質、一中政策，這次過境跟過去一樣，是一個慣例的做法。

孫曉雅說明，過去曾有非常多次副總統過境美國的前例，包括自己擔任處長期間，賴清德已經第二次過境美國，希望在這段長途旅行中，以安全、舒適、便利、尊嚴的原則下提供安排。她分享，自己也常進行長途旅行，也會希望在過境時休息一下。

此外，孫曉雅表示，這樣一個過境是慣例的做法，中國不應該以此為原因、藉口，進行任何挑釁的行為，當然也希望中國不會選擇這麼做。