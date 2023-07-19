44度高溫不開冷氣！　達美航空5乘客、空姐「熱暈」被抬下機

▲達美航空班機在等待期間不開冷氣，導致5名乘客和機組員昏倒。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國近日高溫持續，賭城拉斯維加斯的氣溫更一度高達華氏111度（約攝氏44度），結果有一架正在等待起飛的班機，居然在滿載乘客的情況下未開冷氣，導致機上乘客被迫在幾乎密閉的空間等待4小時，導致包含一名空服員在內，至少5人昏迷送醫。

根據《商業內幕》報導，達美航空（Delta Air Lines）一架航班在17日準備從拉斯維加斯（Las Vegas）的哈里瑞德機場（Harry Reid International Airport）飛往亞特蘭大，結果因為起降塞車，所以停留在跑道上等待通知，結果不知為何，機艙內的冷氣居然沒有開啟。

美國國家氣象局（National Weather Service）預報指出，哈里瑞德機場17日下的氣溫高達華氏111至115度（攝氏44至46度），而機上乘客被迫在悶熱的機艙內待了至少4小時。從曝光的機上畫面可以看到，許多乘客感到身體不適，也有許多嬰幼兒開始哭鬧，還有機組人員來回拿著氧氣瓶和緊急醫療設備。

當時人也在機上的《福斯新聞》製作人加文（Krista Garvin）表示，雖然乘客可以選擇離開飛機，但機長也說，下一班飛往亞特蘭大的班機可能要等上數天，所以大多數的人並沒有離開；結果4小時後開始有人昏倒，包含一名機組人員在內，所以醫療人員立刻拿著擔架上機。

最後這架班機因為機組人員不夠而取消，這些乘客白白在機上等了4小時，更慘的是，航空公司告知他們18日上午7時會有一班飛機，但當他們隔天抵達機場時，卻發現航班又被取消。達美航空除了發出聲明致歉外，也給予乘客賠償，且表示目前正在調查冷氣未開的原因。