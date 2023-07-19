女舉牌列柯文哲「歧視女論」遭館長公審　她怒轟：這就是民主？

▲館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日舉行「公平正義救台灣」凱道集會，有女性參與者拿出列舉民眾黨總統參選人柯文哲「歧視女論」手牌，引起館長不滿，更在直播貼出照片痛批。對此，民進黨台北市議員吳沛憶19日就在臉書大批，「這就是你們的民主嗎？，這種反民主的霸凌行為，黃國昌不用出來咆哮嗎？你們真的太離譜！」

「柯文哲的性別歧視言論是事實，說出事實就被館長網路公審，黃國昌不覺得太離譜嗎？」吳沛憶表示，一個年輕人，拿著A4標語，面對上萬個意見可能跟自己不同的人，堅持講出事實，這位女生非常有勇氣，這也是民主社會平凡的言論自由表達，她沒有干擾遊行，只是靜靜表達自己的訴求，這表示她很尊重面前的運動，但她必須要講出自己的想法。

吳沛憶批評，館長卻為了柯文哲，網路公審一個說真話的人，霸凌一個幫自己媽媽、妹妹、同事、朋友講話的人，「館長罵再多髒話，一樣無法改變柯文哲說過的的性別歧視言論。」她強調，民主社會，沒有皇上，沒有太監，對政府、對執政黨有不滿都可以說，她自己是民進黨籍的候選人，這些不滿，她也一併承受，而柯文哲同樣是公眾人物、同樣是候選人，他的言論、他的作為，一樣要受到檢驗。

吳沛憶提到，那位舉牌的民眾說，「不希望有任何一個女性要再被這些言論羞辱」，她喊話，「我們不要讓她孤單面對！」，為了幫柯文哲護航，館長飆髒話網路公審一位靜靜拿著標語表達意見的年輕人，這算什麼漢子？她也質疑，「這就是你們的民主嗎？這種反民主的霸凌行為，國昌老師不用出來咆哮嗎？你們真的太離譜！」