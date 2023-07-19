館長直播公審716舉牌女性　綠黨團：主辦霸凌！非常不妥

▲館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日舉行「公平正義救台灣」遊行，鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲都出席，現場有女性參與者拿出柯文哲「歧視女性」手牌，引起館長不滿，更在直播貼出照片公審。民進黨團19日回應，活動上會有各種意見表達應該尊重，遊行主辦用這種方式，真的不妥。

716遊行有不少群眾熱情響應，也有女性參與者到場抗議，她列舉柯文哲過往「歧視女論」抗議，儘管全程沈默不發一語，仍引起館長不滿，他在直播貼出該張照片，更氣得痛批，站在海景第一排，大家都是拿著「司法正義」、很驕傲地喊，從來沒有看到這種好像被吐口水的，拿著牌子頭低低、遮遮掩掩，好像做什麼壞事。

對於館長批評該抗議女性，民進黨立委洪申翰表示，716遊行主辦人大罵一個在現場表達態度的女學生，看了蠻痛心，大家都辦過遊行，活動上會有各種意見表達、應該給予尊重，大家並沒有用過激或暴力方式表達訴求，都應該在彼此尊重的範疇中。

洪申翰指出，賴清德也很清楚表達，遊行中如果有好的意見跟批評，也願意虛心接受跟檢討，實在不需要把不同意見用有聲量的方式做否定、辱罵，真的沒有必要。

洪申翰直言，台灣是民主社會，執政黨樂見公民社會發展，但希望在多元價值跟文化互相尊重的前提下，這才是民主文化發展之福，不樂見類似狀況，館長不只是公民，身為遊行主辦，用這種方式，真的不妥。

民進黨團幹事長劉世芳批評，館長認為自己是敢說敢做的男子漢，卻用這種方式霸凌勇於表達意見的女學生，她要表達抗議，不管館長網路聲量有多大、多少人支持，但所有上過公民與道德者都知道，用這樣的方式表達歧視女性，難道就不是一種物化嗎？