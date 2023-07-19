　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

百萬YTR賤葆「一個月沒更新」他急了！老粉曝近況：在跟妹子約會啦

▲▼ 。（圖／翻攝自賤葆IG）

▲賤葆已一個多月沒有更新頻道。（圖／翻攝自賤葆IG）

記者施怡妏／綜合報導

台灣後宮型YouTuber「賤葆」頻道聚集3位正妹品子、晨晨、松鼠，一同拍攝各式各樣的影片，頻道累積108萬訂閱，不過自從把3妹丟進職場後，賤葆更新影片的速度也越來越慢了，頻道中最新的影片停留在6月11日，就有網友驚呼「是不是G了？還有要更新嗎？」貼文掀起討論。

一名自稱是「老觀眾」的網友在Dcard上發文，看賤葆的影片很多年了，聽到很多人說江郎才盡、只靠妹子，他認為這些標籤都不重要，「這麼多年，想看的其實只是你這張帥臉而已」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，從事藝術工作的人多多少少都有完美主義，這些完美主義加上經濟考量，就會變成足以壓垮人的重擔，他建議賤葆不需要拉轉速，做更宏大壯觀的事情，做一些小製作、小日常的影片就好，做讓自己有熱忱的事情，負擔比較輕的工作。

貼文一出，有粉絲認同，「在葆哥留言區建議過了，可惜他的藝術家性格不會聽進去的，只能希望他身體健康、好好保重」、「感同身受，賤葆這段時間多休息較好，不然太累健康出狀況也會影響發片啊」。

▲▼ 。（圖／翻攝自尹到怡YouTube）

▲▼賤葆出現在到怡的影片中。（圖／翻攝自尹到怡YouTube）

▲▼ 。（圖／翻攝自尹到怡YouTube）

另外也有網友分享賤葆的近況，「昨天晚上在台中高鐵站有遇到他欸」、「去美國跟妹子約會了，不用替人家擔心」、「星期五才跟3妹一起拍片，3妹都有發限動」、「不要吵葆哥哥約會好嗎？別問我怎麼知道，就是有巧遇過」、「現在好像又開始玩樂團了」。

據了解，曾是韓國女團FANATICS成員的尹到怡，15日在YouTube頻道上傳在美國旅遊的vlog，大家一起在咖啡廳進行台韓交流，就看到賤葆、胡子的身影，到怡還開玩笑稱賤葆是她的師父，教她如何在YouTube上獲得百萬訂閱，還用中文說「我是學生」，現場歡笑聲不斷。

ET快訊
大谷翔平成史上第1人！　改寫91年紀錄
陳耀訓蛋黃酥秒殺！　網路出現黃牛價「最高2300元」
快訊／陳紫渝認愛了！「跟涂先生正交往中」
張震嶽罕見放閃！　十指緊扣「漂亮老婆」現身
桃園獨臂獼猴死亡！　圍捕過程曝光
NONO涉性侵黑道介入？　網揭「自導自演」1疑點
LIVE／最美里長開房直擊！新歡正面曝　NONO傳離婚經紀人
叛逃北韓　美軍長相曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

69歲聽障小黃駕駛撞死人　4個月前剛體檢合格！公總：肇因是未停讓

北漂妹領35K「他問意義在哪？」　過來人吐真心話！一票人看哭了

台大碩士生控指導教授性騷擾　校方證實：教評會決定停聘1年

快訊／最美里長陳紫渝認愛了！喊「正在交往」：得來不易的感情

雙北60元便當佛炸！正妹推爆1家「炒麵吃到飽」　網驚：屏東要120

破112萬觀看！木曜上片「一日里長」　一片讚陳紫渝婆爆

公幼延長照顧「明年2月上路」　教長：13萬幼兒受惠

進口土耳其雞蛋檢出禁藥！中央畜產會將求償逾500萬元

照片修太大！肉肉女換完比基尼「苦等1小時」　遭網友丟包墾丁

買爆故宮紀念品！陸生看台灣街道名熟悉：我們是一家人

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

身障者坐輪椅卡坑洞慘摔　網怒：月球表面還比較平

高雄童吃冰中毒痛苦打滾　媽爆40人受害孕婦狂宮縮

103歲阿祖睡醒突忘曾孫　他露無奈臉→搞笑鬥嘴

敢告NO哥就處理 小紅老師發不自殺聲明｜20230718 ET午間新聞

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

69歲聽障小黃駕駛撞死人　4個月前剛體檢合格！公總：肇因是未停讓

北漂妹領35K「他問意義在哪？」　過來人吐真心話！一票人看哭了

台大碩士生控指導教授性騷擾　校方證實：教評會決定停聘1年

快訊／最美里長陳紫渝認愛了！喊「正在交往」：得來不易的感情

雙北60元便當佛炸！正妹推爆1家「炒麵吃到飽」　網驚：屏東要120

破112萬觀看！木曜上片「一日里長」　一片讚陳紫渝婆爆

公幼延長照顧「明年2月上路」　教長：13萬幼兒受惠

進口土耳其雞蛋檢出禁藥！中央畜產會將求償逾500萬元

照片修太大！肉肉女換完比基尼「苦等1小時」　遭網友丟包墾丁

買爆故宮紀念品！陸生看台灣街道名熟悉：我們是一家人

館長直播狂罵舉牌小女生　吳欣岱：中華文化噁心的一點表露無疑

話題女王嚴淑明回來了！　只穿內衣「火辣洩透視雙球」近照曝光

69歲聽障小黃駕駛撞死人　4個月前剛體檢合格！公總：肇因是未停讓

28歲國際超模出國驚傳「過海關遭拘捕」！行李藏大麻　經紀人急發聲

理髮師偷錢...還對女同事下藥「神秘液體」　辯：想看效果如何

老婆選鄉代「千元買2票」省開支！　嘉縣議員陳文忠被判當選無效

免排隊爽吃7大美食！捷絲旅8月升級早餐內容　喜來登、雲朗送88禮

15歲少女遭朋友性侵放火　全裸扔鐵軌上「一大塊皮膚掉落」身亡

伊萊克斯推1.9公斤輕量濕拖吸塵器　「拖地布免手洗」重點是外型很美

1個月撈千萬！「KG博弈集團」14人被逮　警追藏鏡人

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

生活熱門新聞

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

最美里長陳紫渝戀愛了！永和「超壯帥警」正面曝光

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

全台今明防大雷雨！　杜蘇芮將成颱最新路徑曝

一番賞剩8格卻有6張籤　情侶包套後氣炸

黑道威脅小紅老師：敢告NO哥就處理妳　知情人士曝內幕

桃園捷運綠線施工挖出「4000年前文物」

準颱風可能被壓著往西！　最靠近時間曝

孕婦吃冰中毒宮縮！網喊懷孕不能吃冰　名醫開罵

饗 A Joy員工試吃了　心得曝光！

堅持不生100％後悔？　他嘆：有小孩「人生被判20年有期徒刑」

即／最美里長陳紫渝認愛了！喊：跟涂先生正在交往

女推嬰兒車過馬路抽手機挑釁　汽車早已禮讓

更多熱門

相關新聞

日網紅玩「女體盛」影片炎上！6男夾生魚片大笑

日網紅玩「女體盛」影片炎上！6男夾生魚片大笑

日本人氣網紅Jukiya（ジュキヤ）開設YouTube，超過256萬網友追蹤，最新發表的影片企劃是吃「女體盛」，遭到網友猛烈砲轟，影片火速刪除卻沒有道歉，再度受到批評。他引發爭議已經不只一次，6月街頭找女生測量胸圍，入鏡的女孩表情恐懼，被網友斥責宛如性騷擾。

神級彩妝師教0死角持久底妝5秘訣

神級彩妝師教0死角持久底妝5秘訣

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

百萬YTR斷5年情！粉絲喊可惜「互動洩分手跡象」

百萬YTR斷5年情！粉絲喊可惜「互動洩分手跡象」

「超美YouTuber」被推爆　她喊：不輸女明星

「超美YouTuber」被推爆　她喊：不輸女明星

關鍵字：

賤葆尹到怡YouTuber

讀者迴響

熱門新聞

最美里長陳紫渝爆熱戀「直擊開房壯男2hrs」！

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

NONO涉性侵爆和朱海君「已經離婚」！　經紀人態度洩端倪

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

Joeman新片「上傳3分鐘就被黃標」

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

「最美里長」密戀帥員警半年！

最美里長陳紫渝戀愛了！永和「超壯帥警」正面曝光

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

全台今明防大雷雨！　杜蘇芮將成颱最新路徑曝

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

最美里長陳紫渝「超壯新歡身份曝光」！

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

一番賞剩8格卻有6張籤　情侶包套後氣炸

更多

最夯影音

更多
黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？
擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面