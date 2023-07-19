百萬YTR賤葆「一個月沒更新」他急了！老粉曝近況：在跟妹子約會啦

▲賤葆已一個多月沒有更新頻道。（圖／翻攝自賤葆IG）



記者施怡妏／綜合報導

台灣後宮型YouTuber「賤葆」頻道聚集3位正妹品子、晨晨、松鼠，一同拍攝各式各樣的影片，頻道累積108萬訂閱，不過自從把3妹丟進職場後，賤葆更新影片的速度也越來越慢了，頻道中最新的影片停留在6月11日，就有網友驚呼「是不是G了？還有要更新嗎？」貼文掀起討論。

一名自稱是「老觀眾」的網友在Dcard上發文，看賤葆的影片很多年了，聽到很多人說江郎才盡、只靠妹子，他認為這些標籤都不重要，「這麼多年，想看的其實只是你這張帥臉而已」。

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原PO坦言，從事藝術工作的人多多少少都有完美主義，這些完美主義加上經濟考量，就會變成足以壓垮人的重擔，他建議賤葆不需要拉轉速，做更宏大壯觀的事情，做一些小製作、小日常的影片就好，做讓自己有熱忱的事情，負擔比較輕的工作。

貼文一出，有粉絲認同，「在葆哥留言區建議過了，可惜他的藝術家性格不會聽進去的，只能希望他身體健康、好好保重」、「感同身受，賤葆這段時間多休息較好，不然太累健康出狀況也會影響發片啊」。

▲▼賤葆出現在到怡的影片中。（圖／翻攝自尹到怡YouTube）



另外也有網友分享賤葆的近況，「昨天晚上在台中高鐵站有遇到他欸」、「去美國跟妹子約會了，不用替人家擔心」、「星期五才跟3妹一起拍片，3妹都有發限動」、「不要吵葆哥哥約會好嗎？別問我怎麼知道，就是有巧遇過」、「現在好像又開始玩樂團了」。

據了解，曾是韓國女團FANATICS成員的尹到怡，15日在YouTube頻道上傳在美國旅遊的vlog，大家一起在咖啡廳進行台韓交流，就看到賤葆、胡子的身影，到怡還開玩笑稱賤葆是她的師父，教她如何在YouTube上獲得百萬訂閱，還用中文說「我是學生」，現場歡笑聲不斷。