身材好又耐看！「超美YouTuber」被粉絲推爆　她喊：不輸女明星

▲千千分享與陳柏霖的合照。（圖／翻攝自Facebook／千千進食中/Chien-Chien）

記者曾筠淇／綜合報導

32歲的大胃王YouTuber千千除了拍攝影片，平時也常透過社群網站與粉絲互動。近日千千在臉書分享與男星陳柏霖的合照後，引發網友熱烈討論，不少人都直呼，「千千真的正翻」、「千千我的女神」。

千千近日在臉書粉專「千千進食中/Chien-Chien」上發文表示，陳柏霖帶著身為露營菜鳥的她拍攝一整天，雖然她有意展現廚藝，但「結果好像......，求哥的陰影面積！」她也直呼，「極島森林2地獄廚房篇要出現了嗎？」

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值得一提的是，千千一連貼出好幾張她與陳柏霖的合照，引發討論。就有網友在Dcard上，以「千千真的很美耶！YT界神仙顏值」為標題發文，提到千千站在陳柏霖旁邊，完全不輸女明星，皮膚白又漂亮，令人羨慕。

貼文曝光後，不少網友也留言表示，「覺得她很漂亮，雖然不是典型美女，但還是很正，身材又好」、「千千我覺得算是耐看型，看第一眼感覺很善良，但是會越看越漂亮」、「真的超水」、「我一開始也覺得千千不是典型的『漂亮』，但真的超耐看，看久後現在覺得好正」、「我覺得她蠻漂亮、身材也好，在影片中呈現的個性算隨和」。

還有網友注意到陳柏霖，討論道「為什麼大仁哥不會老」、「我倒覺得陳柏霖保養得比較好」、「比很多20幾歲的看起來還年輕」、「天啊，陳柏霖還可以維持少年感真的很不容易」、「陳柏霖也是超級凍齡」、「男神都不會老欸，你說他20歲我都信」。