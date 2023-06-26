百萬YTR斷5年跨國戀！粉絲曝「互動洩分手跡象」：合照也刪了

▲兩人交往5年。（圖／翻攝自菲歐娜FB）

記者施怡妏／綜合報導

法國籍YouTuber「Ku's dream酷的夢」擁有127萬人訂閱，與交往5年的女友菲歐娜常拍攝生活影片，不過，菲歐娜25日突然發布影片，宣布自己與酷已經分手，震驚許多粉絲，不過有粉絲指出，其實從近期的影片就可以發現，兩人的氣氛不太對，而且菲歐娜影片開頭常會放兩人的Q版畫面，最近也沒看到了。

菲歐娜在個人YouTube頻道上傳新影片，標題為「我們分手了…」，向粉絲告知2人已經分手，在這段關係中雙方都曾付出、遷就與相愛過，也曾嘗試過努力改變，不過，在成長的過程中，2人開始思考人生，酷也發現菲歐娜「不是那個對的人」，擔憂這段關係若繼續下去，會浪費彼此的時間，因此思考過後決定分手。

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就有網友在Dcard上發文，「酷的夢和FIFI分手了」，酷對感情都很低調，不過女友的頻道都圍繞在情侶生活，酷也常常出現在影片中，至今頻道也累積9.7萬訂閱，本來以為兩人感情會穩定走到最後，沒想到最終還是因為不合而分手，「兩人之間感情的問題本來就很複雜，希望不要有太多奇怪的預測或是輿論給他們壓力，希望兩個人都可以好好的」。

▲酷發現菲歐娜「不是那個對的人」。（圖／翻攝自菲歐娜FB）



對此，有粉絲表示，其實從近期的影片就可以看出端倪，「之前的影片氣氛就不太對了，現在公開說和平分手不算太意外」、「我大概在五月底左右就感覺他們分手，因為那段時間FIFI把IG照片都刪掉，然後上傳的影片開頭，都沒有以往兩個人的Q版畫面當開頭，就覺得不太對勁」、「我前陣子也覺得怪怪的，因為他們之前的合照不見了」、「難怪男方最近幾部片都沒有FIFI的幕後聲音了」、「之前他們拍一部情侶QA，在談到某些話題的時候，能感覺得到他們的不合是很難磨合的那種」。

還有網友指出，「其實FIFI跟酷看得出來在某些事情上不太合，酷是工作狂事業心很重，FIFI比較隨遇而安，而且覺得FIFI認真經營頻道的始因，應該是為了拉抬美甲事業，要做美甲前基本是佛系拍開心很隨性，結果疫情沒辦法做美甲才把主力放到頻道的。她的Vlog看起來滿舒服的，也期待她拍一些化妝技巧跟穿搭，但她說過不太喜歡對鏡頭說話，之後大概會漸漸轉到美甲那邊吧？且看且珍惜吧，可能未來漸漸就不拍了」。





▲菲歐娜為了跟酷的家人溝通學了法文。（圖／翻攝自菲歐娜FB）

事實上，菲歐娜3月24日上傳一段影片，「交往5年遇到了瓶頸...對未來有很多不確定性」，兩人在語言、生活背景、文化差異，以及對未來的規劃都有不同的想法，加上兩人來自不同國家，卻在第三個國家認識、工作，方向變多，不確定性也變多，也沒有安全感。菲歐娜也坦言，兩人討論起未來的事情，遇到了問題，但不知道怎麼解決，希望有過來人給出建議，可惜最後還是以分手告終。