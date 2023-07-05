劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」　粉絲搖頭：很難相信

▲劉芒素顏道歉。（圖／翻攝自劉芒YT）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber劉芒5月發生人設崩塌事件，經歷近2個月沉潛，她於4日晚間發出新影片道歉，自己在工作心態上出了問題，才導致工作夥伴不滿的事情反覆發生，影片曝光，有網友鼓勵她，期待未來看到改變，但也有網友不買單，認為道歉不真誠，「而且不是第一次了」。

劉芒4日晚上以「對不起」為題發新影片，坦承因不專業的工作表現和不正確的工作心態，讓夥伴在合作過程中感到傷心、不舒服，「因此大家對我的批評指教、質疑都會虛心接受」，這段時間也有陸續聯絡這些夥伴，表達歉意，希望得到對方原諒，她認為這件事最關鍵之處還是在自我檢討，為什麼會一直反覆帶給別人困擾和麻煩，最後她發現自己「不覺得這是問題」就是最大的問題。

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有網友在Dcard發文，「劉芒發文道歉了」，等了2個月終於看到劉芒回歸，而且似乎瘦了不少，「這次看起來憔悴好多，有點空洞了，感覺真的有認真檢討了？」

▲劉芒發片後，訂閱數再減少。（圖／翻攝自socialblade）



對此，有網友願意再給她一次機會，「默默支持了好幾年，希望往後修正調整的妳是更好的妳」、「期待看到妳的改變，也會陪著妳走下去」、「有反省就會有進步」、「時常在妳的影片得到療癒跟正能量，這是無法否定的事實」。

但多數人卻搖頭，「她是我看過道歉過最多次的人」、「她這次惹到各種業界的人，感覺不是這樣道歉就能擺平了」、「不發這影片，還覺得她有認真在反省，結果發這影片，更讓人火起來」、「到底要出包幾次道歉幾次，私底下的形象跟螢光幕前差這麼多」、「我以為尊重跟平等本來就是最基本的事」。

根據「SocialBlade」網站顯示，原本7月3日，劉芒的YouTube訂閱數還有69.3萬，怎料道歉影片發布後，訂閱數居然減少了1000訂閱，目前訂閱數為69.2萬。