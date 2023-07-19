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菱傳媒2024民調　柯文哲支持度下跌「女性掉最多」

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

距離2024總統大選剩下不到6個月，根據《菱傳媒》民調，在藍綠白三腳督下，民眾黨的柯文哲支持度跌破3成，相較其他參選人跌幅最大，但仍以28.34%位居第二，第一則是民進黨的賴清德38.48%，至於國民黨的侯友宜以21.29%排名第三。

《菱傳媒》最新民調與其6月份的資料相比，賴清德的支持度略升0.72個百分點，侯友宜略降0.58個百分點，兩人支持度持平、變化不大；相較之下，只有柯文哲的支持度下降較多，達2.95個百分點。

進一步交叉分析發現，柯文哲流失的支持者中，主要為30歲到39歲，從上個月的51.75%掉到這個月的45.39%，下降達6.36個百分點，而30歲到39歲的女性掉的最多，從上個月的50.74%減少11.46個百分點至39.28%。

賴清德方面，20歲到29歲的支持度從上個月的29.13%上升到30.68%，30歲到39歲的支持度也從33.35%上升到36.37%，其年輕族群的支持度有上升趨勢；侯友宜則在50歲至59歲以及60歲以上的拿下最高支持度，分別為27.32%與33.75%，而與上次調查相較，60歲以上男性增加最多。

該民調為《菱傳媒》委託，台大政治系張佑宗教授問卷設計與調查顧問，皮爾森數據負責執行。針對全台灣年滿20歲以上之網路人口，從2023年7月12日至2023年7月16日，共計進行5天，當中有效樣本為12464份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負0.88%以內。

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