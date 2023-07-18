不譁眾取寵、不花言巧語！　王令麟力挺：唯有侯友宜當選兩岸才會和平

▲台北市商業總會暨開元會侯友宜競選總統後援會成立，東森集團總裁王令麟力挺侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

台北市商業會暨開元聯誼會為支持國民黨總統候選人侯友宜參選2024總統，今（18）日正式成立商業界後援會。後援會榮譽總會長、東森集團總裁王令麟致詞特別開玩笑提到，聽完侯友宜致詞發現他一點都不譁眾取寵、也不會花言巧語，這是他最大的缺點，但這也是他最實在的優點。王令麟強調，自己已經多年沒有為政治人物站台，但今天他決定為侯友宜站出來，就是看到侯友宜的優點，而且唯有侯友宜當選，兩岸才不會有戰爭、兩岸才會和平。

王令麟提到，前總統李登輝來自學術界、前總統陳水扁是民意代表出生、前總統馬英九來自行政部門、總統蔡英文則來自學界，沒有人像侯友宜一樣來自基層。他已多年沒有為任何政治人物站台，但他今天願意為侯友宜站台，因為他發現侯真是不會講話。此話一出台下哄堂大笑，不過他話鋒一轉說，侯友宜一點都不譁眾取寵，也不會花言巧語，這是他最大的缺點，但是也是最實在的優點。

王令麟說，過去企業界面對很多黑社會勢力，只要向他稟報，侯友宜絕對義不容辭協助，像侯友宜這種優秀警察很多，但是像侯友宜一樣沒有負評、沒有操守不好的，一輩子就是為基層服務的就是侯友宜這個人。大家就是需要這樣的人，就是需要腳踏實地，不會喊口號、值得信賴的人。

王令麟強調，侯友宜需要大家的支持，侯友宜腳踏實地、不會花言巧語，唯有侯友宜當選，兩岸才不會有戰爭，兩岸才會和平，兒孫才不會上戰場。

王令麟表示，此次成立支持侯友宜參選總統後援會，代表商業界領袖對台灣未來安全極為關心，反對當前執政黨將台灣引導至兵凶戰危的兩岸政策。希望藉由侯友宜堅持中華國憲法、堅持自由民主、堅持人民福祉及堅持兩岸和平穩定的四大堅持，能恢復兩岸對話，加強彼此交流，建構安定的台海情勢，改善投資環境，促進經濟發展，提升台灣國際地位，讓台灣不再是全世界最危險的地區。

