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華航今「開航台北－布拉格」　暑假航班全滿！每周直飛2班

▲華航將開航布拉格。（圖／華航）

▲華航今開航布拉格。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

中華航空今日開航台北－布拉格航線，以新世代長程航線主力機種 A350 客機執飛每周兩班，為台灣唯一直飛捷克的航空公司。該航線每周二、周六飛航，華航董事長謝世謙表示，到八月前已經班班全滿。

為分享開航布拉格航線的喜悅，華航致贈全機旅客布拉格開航驚喜禮包，包含紀念帆布包、A350 布拉格開航限定飛機模型、紀念飄帶、牛仔摺疊袋及華航 2023 年經典筆記本等總價超過 5,000 元的超值好禮，極具紀念及收藏價值桃園機場也特別以灑水儀式歡送華航布拉格首發航班。

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▲▼華航開航布拉格首航儀式。（圖／記者李宜秦攝）

▲中華航空今日開航台北－布拉格航線，以新世代長程航線主力機種 A350 客機執飛每周兩班。（圖／記者李宜秦攝）

布拉格首航航班全艙等旅客皆能品嘗米其林三星頤宮料理，豪華商務艙以頤宮四品前菜揭開雲端饗宴序曲，包含陳醋蘿蔔、川味口水雞、香滷蓮藕及糖芋頭，主菜推出頤宮名人私房麵「蝦籽雲吞撈麵」，搭配酥皮焗叉燒包及港式甜品腐竹薏米糖水。

豪華經濟艙主菜選用荷葉臘味蒸雞飯；經濟艙旅客則能享用蔥薑滑雞煲飯。華航更貼心結合旅人心情準備捷克特色甜點及道地皮爾森歐克啤酒，豪華商務艙獻上「夢幻布拉格愛之旅 GO 」為題的百香覆盆杏仁蛋白餅，豪華經濟艙及經濟艙則提供捷克百年傳統美食香緹煙囪捲，讓旅客搶先品嘗獨特捷克點心。

▲▼華航開航布拉格首航儀式。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼華航開航布拉格首航儀式。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼華航開航布拉格首航儀式。（圖／記者李宜秦攝）

位於中歐的布拉格，為捷克首都也是第一大城，優雅的古蹟建築及神秘的古典氣質，被聯合國列為世界首座「世界文化遺產」城市，是歐洲最美的城市之一。布拉格以伏爾塔瓦河為中心貫穿了城堡、小城、舊城及新城等城區，知名景點包含布拉格廣場、聖維特大教堂、天文鐘、查理大橋等，為世界各地旅客必訪之地。

華航台北－布拉格航線每周二、周六飛航，去程台北飛往布拉格 CI067 於晚間 23：20 自桃園機場起飛，當地時間隔天上午 07：10 抵達；回程布拉格飛往台北 CI068 則於上午 11：05 起飛，台灣時間隔天上午 05：35 抵達，由 A350 客機直飛，提供 32 席豪華商務艙、31 席豪華經濟艙及 243 席經濟艙座位。

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