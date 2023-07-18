強化學生全球化競爭力！學者建議：先深化國際教育課程

▲台師大教務長劉美慧指出，全球化已是事實，應培養學生尊重多元文化與國際理解能力。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／新北報導

未來是數位和國際導向的世代，學者在今（18日）舉行的全國教育局處長會議中指出，全球化已是事實、不是選擇，提升國際教育是面對全球化時代的必然，深化國際教育課程是目前重要議題，應透過學校本位國際教育課程的引導，培養學生尊重多元文化與國際理解，強化國際移動力，而學生的競爭者在全世界，應該先讓學生學會解決問題的能力。

112年度全國教育局處長會議今（18日）起一連兩天在新北登場，今年會議主題為「數位扎根．國際視野」，由於未來是數位和國際導向的世代，教育部將「深化國際教育課程」列為中心議題，期望精進及落實推動數位教育及國際教育，提升學生自主學習能力，接軌國際教育環境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在今天下午議程中，由相關專家學者及學校校長代表，就現行國際教育課程的推動的具體作法與成果進行報告，其中台灣師範大學教務長、教育系特聘教授劉美慧指出，深化國際教育課程是一個很重要議題，提升國際教育是面對全球化時代的必然，透過學校本位國際教育課程的引導，培養學生尊重多元文化與國際理解，強化國際移動力，善盡公民責任進而彰顯國家價值，正是我國國際教育培育全球公民的主要意涵。

▲國教署國際教育課程計畫主持人劉美慧指出，深化國際教育課程是目前重要議題。（圖／記者許敏溶攝）

劉美慧舉例說，之前一份針對2千名學生的調查，詢問學生哪一個國家難民最多，學生回答竟是是非洲，但其實難民最多國家的是敘利亞，顯示台灣學生的刻板印象，以及學生的國際觀有待加強，所以要提升競爭力，需要強化國際觀，因為國際觀決定我們的世界有多大。

劉美慧在現場播放一支短片，內容為兩個美國高中老師，為了讓學生世界快速變化與競爭者在哪，用很多數據拍攝影片，劉美慧說，老師的目的就是讓學生知道世界的快速變化與學生的競爭者在哪，競爭者其實在全世界，而目前ChatGPT正夯，更被AI主導，在這樣趨勢下，首先發生的是學習與教學的改變，學生要面對的是未來的問題，而未來問題現在還沒出現，故要先讓學生學會解決問題的能力。

此外，嘉義市文雅國小校長黃金木，也分享學校歷經15年深耕國際教育課程，參與跨國專案的學習計畫，透過跨國共學和日本學生共同完成藝術壁畫，並結合種植鬱金香及參與國際學伴等活動，提升學生國際素養；另外，台北市蘭雅國中校長李芝安分享學校結合聯合國永續發展17項目標（SDGs）為課程發展主軸，引進外部資源進行跨領域課程設計，讓學生進行SDGs的探究與實作走出教室走入世界。