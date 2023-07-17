　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／砍警移工抓到了！連傷2人衝頂樓「水遁」　警水塔內揪出

記者劉人豪、陸運陞／新竹報導

新竹縣湖口鄉16日晚間7時許發生一起逃逸移工拒捕砍警事件，新北市樹林警分局員警在追捕一名被通緝的鄧姓男外籍移工時遭對方砍傷，現場一名試圖協助警方的移工也遭砍傷，被通緝的外籍移工傷人後快速逃逸躲在頂樓水塔內，經警方逐層搜索後，今凌晨逮捕鄧男，案依毒品、妨害自由妨害公務、殺人未遂等罪嫌將鄧男移送偵辦。

▲▼逃逸移工 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲逃逸移工躲水塔內，要離開時被逮。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲▼湖口工業區查緝移工 新北警員頸部遭砍傷濺血送醫。（圖／翻攝自我是湖口人）

▲移工拒捕砍警，警頸部「被砍出20公分傷口」濺血送醫。（圖／翻攝自我是湖口人）

新北市樹林警分局16日晚間7時許接獲線報，跨區前往新竹湖口查緝一名被通緝的逃逸越籍移工，對方有妨害自由、毒品等前科，因為涉嫌妨害自由遭通緝。警方在越籍移工的住所1樓埋伏6人，並透過移工友人阮男的協助按電鈴騙取對方下樓。

▲▼快訊／湖口驚傳移工砍人2傷　警脖子遭砍「傷口達20公分」濺血送醫。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲越籍移工傷人後趁隙逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

不料，鄧男下樓後看見現場大批員警，不滿遭阮男出賣，立刻拿出預藏的藍波刀砍傷友人後逃逸。現場警方見狀立刻一擁而上試圖壓制，但仍遭對方激烈反抗，搏鬥過程中有一名20歲陳姓偵察佐脖子遭砍傷，出現一條長達20公分的傷口當場濺血，所幸傷口不深，遭砍的員警與移工被緊急送往東元醫院，所幸2人均意識清楚，經治療後沒有生命危險。

移工逃逸後，躲藏在頂樓約5公尺高水塔，警方逐層搜索後約1時許逮到鄧男，警方依照毒品、妨害自由、妨害公務、殺人未遂等罪移送偵辦。經瞭解，鄧男另涉一犯行，為一越南籍吳姓女子前男友，與鄧男有債務糾紛，鄧男為追討債務，故限制吳女行動向其前男友催討債務；經查，吳女自行脫困，樹林警分局掌握吳女身分並通知其到案釐清案情。

ET快訊
GODIVA霜淇淋、莫凡彼飲品　檢出腸桿菌科超標
軍方震怒！少校連長酒駕　路中呼呼大睡
快訊／政大書城宣布停業
蔡英文稱「冷氣不錯」對比凱道熱汗　侯友宜斥穿外套還說風涼話
嫌妻「沒子宮不算女人」　他偷吃陪唱妹17年癌逝...正宮反擊
黃國昌台上喊1句話　美女主播突遭圍剿！連麥都被搶走
等到了！　身分證「中2碼」 免費吃王品龍蝦
快訊／拿刀砍警察！　嫌犯抓到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義廟會爆炸原因大逆轉！垃圾紙箱採獲黑色火藥　疑煙火落焰釀禍

澎防部少校連長宿醉酒駕！路中呼呼大睡酒測值0.79　公共危險送辦

快訊／塑美貝廠房又復燃！大片火光染紅夜空　消防緊急灌救

偷吃牙醫生女「月拿11萬生活費+名車豪宅」　牙助小三判賠2百萬

拚24小時環半台灣！騎士一晚沒睡虛弱蹲路邊　警及時伸援手

苗栗媽媽下車取餐小孩反鎖車內！消防破窗助脫困　達人說話了

快訊／砍警移工抓到了！連傷2人衝頂樓「水遁」　警水塔內揪出

嫌妻「沒子宮不算女人」　他偷吃陪唱妹17年癌逝...正宮反擊了

台東台11線女駕駛精神不濟撞燈桿　後座夫未繫安全帶傷重不治

「匯50萬給兒買房」遭攔阻　苗栗翁險鬧家庭革命

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

舒華COVER雨琦「我是中國的張薇」　胸口冒痘...她不認：成熟膠原蛋白

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

嘉義廟會爆炸原因大逆轉！垃圾紙箱採獲黑色火藥　疑煙火落焰釀禍

澎防部少校連長宿醉酒駕！路中呼呼大睡酒測值0.79　公共危險送辦

快訊／塑美貝廠房又復燃！大片火光染紅夜空　消防緊急灌救

偷吃牙醫生女「月拿11萬生活費+名車豪宅」　牙助小三判賠2百萬

拚24小時環半台灣！騎士一晚沒睡虛弱蹲路邊　警及時伸援手

苗栗媽媽下車取餐小孩反鎖車內！消防破窗助脫困　達人說話了

快訊／砍警移工抓到了！連傷2人衝頂樓「水遁」　警水塔內揪出

嫌妻「沒子宮不算女人」　他偷吃陪唱妹17年癌逝...正宮反擊了

台東台11線女駕駛精神不濟撞燈桿　後座夫未繫安全帶傷重不治

「匯50萬給兒買房」遭攔阻　苗栗翁險鬧家庭革命

嘉義廟會爆炸原因大逆轉！垃圾紙箱採獲黑色火藥　疑煙火落焰釀禍

全代會爽吹冷氣？　民進黨不滿「被針對」：惡意操作

8歲男童過世「器捐救8人」！爸爸淚崩：他想要當英雄

不拋棄同伴！領航鯨大規模擱淺蘇格蘭島嶼　超過50頭死亡

太陽徹底大洗牌！　2021年爭冠班底僅剩布克與艾頓

迪麗熱巴「機場露背裝」超殺亮相！　小眾品牌私服辣到瞬間消暑

「GODIVA霜淇淋、莫凡彼飲品」檢出腸桿菌科超標！衛生局開罰3萬

國際電話有提示音！　中華電防堵詐騙語音警示上線

侯郭攻柯 賴在冷氣房 716遊行衝擊民調變化

Nissan「傳奇跑車」車頭全毀還能高價賣出　一原因292萬成交

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

社會熱門新聞

快訊／國1南下台中系統清晨事故　成立緊急應變小組

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

最貪內幕！3.6億毒品盜賣案破獲　緝毒英雄認罪、長官慘了

偷吃失戀女激戰30多次　人夫體力不支分手了

即／台61蘆竹段橋下驚見女屍！疑遭人丟包死因不明

剛上完大夜班！護理師回家路上自撞亡

工程師被炒秒格式化電腦　加班上購物網也挨告

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭

國道1號8車追撞事故　車流回堵2公里

少年遭警誤逮撞破頭！呂秋遠：願免費幫提告

即／砍警移工抓到了！連傷2人衝頂樓「水遁」被捕

罕見118支長短槍走私案 2線民1離奇死亡1逃亡

偷吃老公麻吉慘了　人妻一夜情釀子宮外孕

更多熱門

相關新聞

不滿遭同鄉出賣！移工砍傷2人逃逸

不滿遭同鄉出賣！移工砍傷2人逃逸

新竹縣湖口鄉16日晚間發生一起逃逸移工拒捕砍警事件，新北市樹林警分局員警在追捕一名被通緝的鄧姓男外籍移工時，不幸遭對方砍傷，現場一名試圖協助警方的移工也遭砍傷。警方隨後擴大圍捕，但仍未尋獲被通緝的鄧男，晚間11時許已收隊。

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

汐止夢想藝術村登場　街頭洋溢異國風情

汐止夢想藝術村登場　街頭洋溢異國風情

新店碧潭堰魚道通水　逾20種溯游魚順利回家

新店碧潭堰魚道通水　逾20種溯游魚順利回家

飼養寵物蛇風潮盛　新北籲飼養前謹慎評估

飼養寵物蛇風潮盛　新北籲飼養前謹慎評估

關鍵字：

移工藍波刀新北新竹

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1南下台中系統清晨事故　成立緊急應變小組

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

網紅控廖峻「連千毅大哥出手了」！重話警告：難以收拾

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

經濟部加碼發錢！最多領5000元　「申請條件」一次看

倪安東、管罄辦婚禮！登記1年多披白紗「浪漫合唱」

「蒟蒻講幹話」死訊引議！老婆回應了

泰利估今轉中颱　恐有新颱侵台機率曝

直擊巨星男神驚現台北街頭！「無P天菜顏值」全被拍

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

男減肥每天1餐　四肢無力癱床送醫

最貪內幕！3.6億毒品盜賣案破獲　緝毒英雄認罪、長官慘了

更多

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面