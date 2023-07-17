快訊／砍警移工抓到了！連傷2人衝頂樓「水遁」　警水塔內揪出

記者劉人豪、陸運陞／新竹報導

新竹縣湖口鄉16日晚間7時許發生一起逃逸移工拒捕砍警事件，新北市樹林警分局員警在追捕一名被通緝的鄧姓男外籍移工時遭對方砍傷，現場一名試圖協助警方的移工也遭砍傷，被通緝的外籍移工傷人後快速逃逸躲在頂樓水塔內，經警方逐層搜索後，今凌晨逮捕鄧男，案依毒品、妨害自由妨害公務、殺人未遂等罪嫌將鄧男移送偵辦。

▲逃逸移工躲水塔內，要離開時被逮。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲移工拒捕砍警，警頸部「被砍出20公分傷口」濺血送醫。（圖／翻攝自我是湖口人）

新北市樹林警分局16日晚間7時許接獲線報，跨區前往新竹湖口查緝一名被通緝的逃逸越籍移工，對方有妨害自由、毒品等前科，因為涉嫌妨害自由遭通緝。警方在越籍移工的住所1樓埋伏6人，並透過移工友人阮男的協助按電鈴騙取對方下樓。

▲越籍移工傷人後趁隙逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

不料，鄧男下樓後看見現場大批員警，不滿遭阮男出賣，立刻拿出預藏的藍波刀砍傷友人後逃逸。現場警方見狀立刻一擁而上試圖壓制，但仍遭對方激烈反抗，搏鬥過程中有一名20歲陳姓偵察佐脖子遭砍傷，出現一條長達20公分的傷口當場濺血，所幸傷口不深，遭砍的員警與移工被緊急送往東元醫院，所幸2人均意識清楚，經治療後沒有生命危險。

移工逃逸後，躲藏在頂樓約5公尺高水塔，警方逐層搜索後約1時許逮到鄧男，警方依照毒品、妨害自由、妨害公務、殺人未遂等罪移送偵辦。經瞭解，鄧男另涉一犯行，為一越南籍吳姓女子前男友，與鄧男有債務糾紛，鄧男為追討債務，故限制吳女行動向其前男友催討債務；經查，吳女自行脫困，樹林警分局掌握吳女身分並通知其到案釐清案情。