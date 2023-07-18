颱風「杜蘇芮」即將生成　最新預報曝更近台！不排除發海警

▲菲律賓東方海面近兩日可能生成颱風。（圖／RAMMB）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，菲律賓東方海面正有熱帶雲簇發展中，周三有機會組織成熱帶低壓，並有可能進一步增強為颱風「杜蘇芮」，將於周末到下周初期影響台灣天氣。氣象達人彭啟明表示，該熱帶系統可能較為接近台灣附近海面，若偏北通過巴士海峽，不排除發布海上警報機會。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，颱風「杜蘇芮」有機會周四生成，且可能會增強至中度颱風等級，根據美國系集模式模擬顯示，颱風的路徑更為偏向台灣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬顯示（上圖），另一熱帶擾動的輕颱侵襲最大值，由菲律賓東方海面向西北前進，下周二20時在呂宋島北部、續朝廣東進行；美國系集模式模擬（下圖）則顯示，系集平均及各別成員皆比歐洲模擬偏向台灣。 （圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」、weathernerds）

彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，菲律賓東方海面的低壓擾動預估在近兩日會發展會熱帶低壓及颱風，未來將往北轉西北至偏西接近通過菲律賓呂宋島後進入南海，若是路徑更為偏北，通過巴士海峽，就有可能發布海上警報，但即使路徑偏南，周日以後仍會對台灣東南部海域、巴士海峽、台灣海峽造成影響。

氣象局簡任技正伍婉華上午說明，今日花東、東南部、澎湖、金門有局部短暫雨，午後西半部、東北部山區有陣雨，中部以北、各山區有局部大雨，中部有短延時豪雨。明日降雨情形類似，不過午後局部大雨的範圍改為中南部及各山區。

周四以後受到太平洋高壓影響，降雨範圍縮小、量值也減少，但各地午後仍有降雨機會，周五、六午後雨勢較大的區域又會進一步縮小。另菲律賓東方海面有熱帶雲簇消長中，可能生成熱帶系統，如熱帶低壓或颱風，並於周末到下周一為台灣帶來降雨。

而今年第4號颱風「泰利」已於昨晚登陸廣東，持續朝西北西方向遠離台灣，不影響天氣，但氣象局提醒，泰利間接為中南部、恆春半島、澎湖、東南部（含蘭嶼、綠島）及金門沿海帶來長浪，海邊活動請注意安全。