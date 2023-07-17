IG「女神語錄」假賣運彩詐千萬！21歲女2個月進帳百萬　無良手法曝

▲30歲謝姓男子組詐騙集團，在Instagram經營「語錄系列」做電信詐騙，92人遭詐騙千萬。（圖／翻攝自IG／yyds178178）

記者黃宥寧／台北報導

詐騙手段再精進！30歲謝姓男子等6人組詐欺集團，在IG以女神語錄、達人語錄等名稱，PO勵志文累積粉絲數，再張貼由專業團隊代操下注運彩賽事貼文，以高報酬誘騙92人下注，短短5個月詐1484萬，其中21歲甯姓女子，負責回覆客人協助老闆記帳，短短2個月進帳105萬。士林地檢署偵結，依組織犯罪等罪起訴。

以謝男為首，找來28歲徐女、28歲汪男、29歲張男、21歲甯女及23歲袁女共6人，從去年9月間以IG語錄電信詐騙機房，由機房內第一層機手（一刀手）於IG經營女神語錄、達人語錄、感悟語錄等，再由專業團隊代操下注運動博弈賽事貼文，以高報酬誘使被害人投注。

待一刀手誘使被害人匯款到指定帳戶，再以軟體修改中獎畫面，誆騙被害人持續下注或告知未中獎，等被害人想出金時，再由一刀手將被害人引介到第二層機房（二刀手）要求繳付保證金出金，當被害人匯款後，才發現全是一場騙局。

謝男警詢、偵查時承認用IG假帳號以博弈獲取高報酬之名吸引被害人投注，張貼給被害人的有無中獎畫面都是自己修圖，他扮演角色也是一刀手；至於綽號「林森北」是用TG帳號扮演主任，騙取被害人再繳交保證金，但實際上不會出金，就是再騙一次保證金的錢，俗稱「二刀」。

而一刀手薪資是經水房扣除金額後的6%至10%，後又被調整至20%，薪水是採月結，每個月薪資都由會計甯女結算後發給他，他再發放。

至於綽號「小祖宗」徐女介紹甯女，由甯女經營IG「女神語錄」帳號、袁女經營仙女語錄、汪男經營達人語錄、張男則經營波哥傳奇等。

袁女供述說，今年1月加入，運作方式是，被害人會在網路上看到廣告，廣告是類似運彩或賺錢的東西，被害人詢問她賺錢的東西，她再詢問有無意願下注，若對方願意就請他們轉帳，轉帳後再給一個圖，圖是顯示投注完成，但其實沒有投注，再由她操作是否有過關，有關過就會再請被害人繳納保證金，隨即封鎖。

全案由士林地檢署林思吟檢察官指揮偵辦，據相關事證，認謝男涉犯發起組織罪等罪、徐女涉犯幫助指揮犯罪組織等罪、汪、張、甯女等4人涉犯3人以上以網際網路對公眾詐欺取財罪，依法起訴。

同時審酌謝男因先前詐欺案遭判有期徒刑2年8月，在入監執行前，仍不思悔改，發起、主持本案，92人遭詐千萬，惡行重大，建請法院從重量刑，至於甯女任本案會計，對詐團事務甚詳，被拘提後卻對細節一再隱匿，拒給電子產品密碼，阻擾檢警辦案，犯後態度不佳請求從重量刑。