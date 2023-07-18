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社會 社會焦點 保障人權

2寶人妻月薪2萬扛房貸遭夫丟包　靠媽接濟便當忍20年反擊

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小晴（化名）婚後育有2名子女（現已成年），她月薪只有2萬多元，卻要扛下房貸，還要負責家中開銷和丈夫的罰單，和孩子們20年來全靠母親的便當接濟，丈夫始終沒有幫忙，如今夫妻倆已分居3年，她也決定不忍了，並向台中地院訴請離婚，日前獲得裁定准許。

▲便當,微波爐。（圖／記者李佳蓉攝）

▲小晴和孩子們20年來都是靠她的母親接濟飯菜過活。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關。）

小晴在判決書中主張，和丈夫是在1996年間結婚，婚後育有2名子女，但丈夫20年來從未照顧家庭，交通罰單一堆也不繳，全部丟給她的母親處理，後來又離家不回，至今夫妻倆已分居3年，她覺得這段婚姻已經維持不下去了，因此決定向法院訴請離婚。

小晴的母親證稱，雖然沒有和女兒同住，但因為女婿不照顧家庭，20年來都是她提供飯菜給女兒和孫子們，因為女兒月薪才2萬多元，繳納房貸之後所剩無幾，所以下班後都會到她家打包3個便當。

至於女婿現在人在哪裡，小晴的母親表示，聽說女婿到外面去工作，但不知道人在哪裡，女婿已經3年沒有回家，平時還會喝酒，賺來的錢都拿去買酒喝，還有很多交通罰單不繳，由於車子是買女兒的名字，所以罰單都是她幫女兒、女婿繳的。

對於上述指控，小晴的丈夫經過法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院法官認為，小晴的丈夫長期對家務不聞不問，又對債務置之不理，分居3年從未主動關心或探訪妻兒，從客觀情況看來，夫妻倆已經喪失維持婚姻希望的程度，構成難以維持婚姻的重大事由，加上目前也沒有證據證明女方是婚姻無法維持的唯一有責之人，最終裁定准許她的請求，判准2人離婚，全案仍可上訴。

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