　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

再婚2年突投奔前妻　夫控老婆是小三：假結婚幹嘛同居

記者黃翊婷／綜合報導

泰國籍女子小娜（化名）與丈夫阿華（化名）在2019年間結婚，婚後同住2年，沒想到丈夫突然搬回前妻家，丟下她一人，不得已才決定提告希望丈夫返家。但阿華辯稱，小娜原本是他婚外情的小三，兩人是假結婚，「為什麼要同居？」不過，台中地院法官並未採信他的說詞，日前裁定小娜勝訴。

▲▼家庭,夫妻,家暴。（圖／CFP）

▲阿華聲稱和小娜是假結婚。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小娜在判決書中主張，和阿華是在2019年5月、12月間分別在泰國及台灣登記結婚，婚後同住在台灣，2021年1月初夫妻倆搬到台中，沒想到丈夫同年6月間突然搬回前妻家，丟下她一人，要求回來也被拒絕，不得已只好提告希望丈夫回家，「我們確實有結婚真意，為求完整的家庭生活，還曾嘗試人工受孕」。

阿華則辯稱，在和前妻離婚之前，小娜就是婚外情的小三，當初離婚時，他是真的想跟小娜結婚，一起開店經營，後來有人跟他說這是假結婚，事情才會搞成這樣，所以他去警察機關自首假結婚，本意就是想跟小娜分手、離婚，「我們是假結婚，為什麼要同居？」

小娜的同事證稱，認識小娜時，小娜就已經跟阿華在一起了，曾聽聞阿華稱小娜為「女朋友」，兩人到哪裡都在一起，感情很好，婚前婚後都諮詢過要怎麼開按摩店，大家也有幫忙去找頂讓的店面；此外，阿華的母親常常打電話給小娜，小娜都叫對方「媽媽」，他們的婚姻一開始沒有什麼問題，疫情開始後卻經常發生爭吵，「我知道他們想要生小孩，但因為阿華已經結紮了，後來他們一起去醫院（小娜）也都有和我說」。

台中地院法官認為，小娜和同事的證詞相符，可見她的說詞並非憑空捏造；至於阿華聲稱兩人是假結婚一事，經台中地檢署調查，最終為不起訴處分確定，因此，阿華主張「兩人是假結婚所以不用負起同居義務」，顯然不可採，最終判小娜勝訴，阿華必須返家和妻子同居。

ET快訊
2年前就預言！粉絲揭「木曜跌落神壇」關鍵原因
快訊／遭控當選無效　北市議員林杏兒判決出爐
快訊／吳速玲限動首回應！
《木曜4》全員出走！骨灰級鐵粉點名「這單元」最大敗筆
快訊／曹格突發求救訊息！　上百網友湧入
4000元吃到飽秒殺「他看傻1現象」！　網揭內曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

要買家回報「安全到家」咖啡包全藏車上　退伍班長販毒被逮

台商疑似接受大陸資金買票影響台灣總統大選遭判刑定讞

快訊／乾爹「現金裝信封」幫行賄　北市議員林杏兒當選有效

再婚2年突投奔前妻　夫控老婆是小三：假結婚幹嘛同居

台中民眾看過來！男網路博弈撈2億　藍寶堅尼、百達翡麗錶將法拍

被指疑洩「餵藥案老師個資」　王婉諭赴北檢怒告王鴻薇誹謗

交友軟體扮可憐酒店女借錢　軟懶男推女友「獻聲」...騙到400萬

高雄「壓克力大廠」狂燒3hrs！182勇消+機器人搶救　高市府說話

快訊／國1南下215.8K「大貨車追撞小客車」！　車流回堵2km

投資5萬元賺百萬元！27歲男險遭詐騙　 警：一看就知是假的

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

警破門逮藥頭2月嬰狂哭　鐵漢秒變奶爸幫泡奶安撫

爸國道上「無呼吸心跳」　兒急停路肩下車跪地CPR

苗栗計程車遭追撞飛進田　倒楣婦出院5分鐘又被送醫

爸將汰換陪伴多年舊車　兒不捨流淚做最後道別

要買家回報「安全到家」咖啡包全藏車上　退伍班長販毒被逮

台商疑似接受大陸資金買票影響台灣總統大選遭判刑定讞

快訊／乾爹「現金裝信封」幫行賄　北市議員林杏兒當選有效

再婚2年突投奔前妻　夫控老婆是小三：假結婚幹嘛同居

台中民眾看過來！男網路博弈撈2億　藍寶堅尼、百達翡麗錶將法拍

被指疑洩「餵藥案老師個資」　王婉諭赴北檢怒告王鴻薇誹謗

交友軟體扮可憐酒店女借錢　軟懶男推女友「獻聲」...騙到400萬

高雄「壓克力大廠」狂燒3hrs！182勇消+機器人搶救　高市府說話

快訊／國1南下215.8K「大貨車追撞小客車」！　車流回堵2km

投資5萬元賺百萬元！27歲男險遭詐騙　 警：一看就知是假的

電動自行車客戶爆雷　信邦、太康母子雙跌

分析柯文哲2024選情　學者談「消風」可能性：9月是觀察時間點

侯友宜、郭台銘同框被說互動冷　應曉薇籲民進黨勿放大檢視製造仇恨值

要買家回報「安全到家」咖啡包全藏車上　退伍班長販毒被逮

藍要賴清德為餵藥案道歉　綠批沒擔當：侯友宜追究幼稚園時多有魄力？

兩屆奧斯卡影后主演《控訴》　控訴著不平的正義

2年前就預言！粉絲揭「木曜跌落神壇」關鍵原因：走到這步不意外

起薪36K！桃機招14名消防員、機工員　 需過「爬竿、舉重」5關卡

散步沒牽繩！臘腸狗門口遇「死亡車禍」　滿臉血搶救30分鐘無效

幫忙勸進韓冰參選？　蔣萬安：相信黨中央會做整體考量

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

社會熱門新聞

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

多車未讓女行人 18秒違規警連開8單

店員勸戴口罩被刺亡　嫌：盼維持死刑

快訊／高雄楠梓加工區大火！現場傳出爆炸聲

被陽傘戳到開嗆脫裙！她氣炸怒告

警攔女問「有無穿內衣」懲處出爐

兒子登門索要2萬5…父抓狂拿刀猛砍

神秘客買到全球首輛4288萬Brabus XLP900

陳盈潔教唆偽簽本票案　判刑3年2月定讞

6歲童逛大街！工地父衝派出所抱她

快訊／性騷女演員！入圍金鐘男配角判3月

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

台南KTV火警　民眾唱到一半奔逃

台南「狀元」慘死招魂擲不出允杯

更多熱門

相關新聞

人妻自曝啪啪小王20次　夫怒討百萬

人妻自曝啪啪小王20次　夫怒討百萬

劉姓人夫2022年11月無意間看到妻子的LINE有許多親密對話，經過追問才知道，原來妻子外遇林姓男子，並在2021年11月至2022年10月間相約至摩鐵發生20次性行為，憤而決定對林男提告求償100萬元。不過，由於林男僅承認發生2次性行為，其餘18次皆無其他證據可以佐證，台中地院法官審理後，判他應賠償劉男20萬元較為適當，全案仍可上訴。

破2道密碼偷看妻日記　夫2原因賠6萬

破2道密碼偷看妻日記　夫2原因賠6萬

老婆突收到香蕉照　夫揪出9年婚外情

老婆突收到香蕉照　夫揪出9年婚外情

妻突離家　夫7年後才知「被升格當爸」

妻突離家　夫7年後才知「被升格當爸」

女友視訊更衣遭偷拍　他瞎扯1理由GG

女友視訊更衣遭偷拍　他瞎扯1理由GG

關鍵字：

台中地院

讀者迴響

熱門新聞

范逸臣突脫口「我已經結婚了」

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

女「下公車」突不對勁！　就醫一照：大腿骨一半被吃了

母把電風扇讓給孩吹　自己竟活活熱死

曹格突「洗版吳速玲IG」：為什麼不回

韓偶像情侶＋１！驚喜現身：交往4年了

木曜關鍵製作人沉寂2天　親曝心聲...

曹格深夜失控！　曬婚紗照Tag前妻「承諾都廢了」

多車未讓女行人 18秒違規警連開8單

店員勸戴口罩被刺亡　嫌：盼維持死刑

快訊／高雄楠梓加工區大火！現場傳出爆炸聲

快訊／震撼彈！SJ東海、銀赫、圭賢離開SM　「團體活動繼續」

男大生「每天看200部A片」性成癮慘了

韓星遺體躺冰櫃23天！經紀人自費幫辦葬禮

泰利颱風最快今晚生成！預測路徑出爐　挾低壓環流「4地降雨最猛」

更多

最夯影音

更多
跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭
統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面