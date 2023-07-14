再婚2年突投奔前妻　夫控老婆是小三：假結婚幹嘛同居

記者黃翊婷／綜合報導

泰國籍女子小娜（化名）與丈夫阿華（化名）在2019年間結婚，婚後同住2年，沒想到丈夫突然搬回前妻家，丟下她一人，不得已才決定提告希望丈夫返家。但阿華辯稱，小娜原本是他婚外情的小三，兩人是假結婚，「為什麼要同居？」不過，台中地院法官並未採信他的說詞，日前裁定小娜勝訴。

▲阿華聲稱和小娜是假結婚。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小娜在判決書中主張，和阿華是在2019年5月、12月間分別在泰國及台灣登記結婚，婚後同住在台灣，2021年1月初夫妻倆搬到台中，沒想到丈夫同年6月間突然搬回前妻家，丟下她一人，要求回來也被拒絕，不得已只好提告希望丈夫回家，「我們確實有結婚真意，為求完整的家庭生活，還曾嘗試人工受孕」。

阿華則辯稱，在和前妻離婚之前，小娜就是婚外情的小三，當初離婚時，他是真的想跟小娜結婚，一起開店經營，後來有人跟他說這是假結婚，事情才會搞成這樣，所以他去警察機關自首假結婚，本意就是想跟小娜分手、離婚，「我們是假結婚，為什麼要同居？」

小娜的同事證稱，認識小娜時，小娜就已經跟阿華在一起了，曾聽聞阿華稱小娜為「女朋友」，兩人到哪裡都在一起，感情很好，婚前婚後都諮詢過要怎麼開按摩店，大家也有幫忙去找頂讓的店面；此外，阿華的母親常常打電話給小娜，小娜都叫對方「媽媽」，他們的婚姻一開始沒有什麼問題，疫情開始後卻經常發生爭吵，「我知道他們想要生小孩，但因為阿華已經結紮了，後來他們一起去醫院（小娜）也都有和我說」。

台中地院法官認為，小娜和同事的證詞相符，可見她的說詞並非憑空捏造；至於阿華聲稱兩人是假結婚一事，經台中地檢署調查，最終為不起訴處分確定，因此，阿華主張「兩人是假結婚所以不用負起同居義務」，顯然不可採，最終判小娜勝訴，阿華必須返家和妻子同居。