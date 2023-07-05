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社會 社會焦點 保障人權

人妻「離婚ing」獻身20次　小王遭告討百萬1原因只賠20萬

記者黃翊婷／綜合報導

劉姓人夫2022年11月無意間看到妻子的LINE有許多親密對話，經過追問才知道，原來妻子外遇林姓男子，並在2021年11月至2022年10月間相約至摩鐵發生20次性行為，憤而決定對林男提告求償100萬元。不過，由於林男僅承認發生2次性行為，其餘18次皆無其他證據可以佐證，台中地院法官審理後，判他應賠償劉男20萬元較為適當，全案仍可上訴。

兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

▲劉妻自曝與林男發生20次性行為，但林男僅承認2次。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

劉男在判決書中主張，和妻子已經結婚10年，2022年11月無意間看到妻子的LINE中有許多親密對話，甚至和林男相約到摩鐵幽會，經過追問，妻子承認在2021年11月至2022年10月一共與林男發生20次性行為，讓他的內心感到極度震驚、痛苦，情緒焦慮起伏，糾結了數個月，最後決定對林男提告求償100萬元。

對於上述指控，林男表示，自己確實知道劉妻已婚的身分，LINE對話也是真的，但他和劉妻只在2022年10月間發生過2次性行為，況且當時是劉妻主動提出交往，還在2022年6月間向他訴苦夫妻關係不好、有在談離婚等等，所以不是他主動介入並破壞劉男與妻子的婚姻和家庭。

台中地院法官認為，雖然劉男指控2人一共發生20次性行為，但林男僅承認2次，其餘18次只有劉妻的自白書作為佐證，沒有其他證據可以證明，因此，這部分（指其餘的18次性行為）無法採信。

法官接著表示，林男明知劉妻已婚仍答應交往並發生2次性行為，確實侵害到劉男的配偶權，衡量雙方身分地位、經濟收入等因素後，判他應賠償劉男20萬元較為適當，全案仍可上訴。

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