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社會 社會焦點 保障人權

連過2道密碼偷看老婆日記　人夫2原因要賠6萬元

記者黃翊婷／綜合報導

台中一對高學歷夫妻因為丈夫阿興（化名）懷疑妻子小玲（化名）外遇，於是在2019年8月27日前的某一天拿起小玲的手機查閱，一連通過手機密碼和日記軟體密碼，成功取得日記內容並傳送給親友，結果反而害自己吃上官司，遭提告求償50萬元。台中地院法官審理後，認為阿興的行為不合法且未經當事人同意，最終裁定應賠償小玲6萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲▼手機、傳訊息、簡訊、聊天、對話、通聯紀錄、滑手機、網路。（圖／CFP）

▲阿興想從小玲的手機中找到對方外遇的證據。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小玲在判決書中主張，2019年8月27日前的某一天，丈夫未經同意以不詳方式解開她的手機密碼，接著又解開日記軟體的密碼，翻閱包含日記在內等手機中的資料，還將她用來抒發內心情感的日記內容傳送給親友，憤而決定提告求償50萬元。

阿興則辯稱，之所以查閱小玲的手機資料是為了取得婚外情證據，符合必要性原則、比例原則，況且他不是破解密碼，而是感應指紋解鎖手機，加上「基於生活了解」才猜到日記密碼，日記內容也只有傳送給父親和1、2個朋友、律師，並無故意散布之意；縱使他真的應該負起賠償責任，求償50萬元也明顯過高，希望法官能酌情減輕或免除賠償責任。

而在刑事方面，阿興確實曾因翻閱小玲的手機資料，而被法院依無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

台中地院法官認為，首先，雖然阿興主張自己是為了抓外遇才會檢查手機內容，符合必要性原則、比例原則，但這並不代表他是以合法手段取得小玲的手機資料。

其次，法官指出，阿興在刑事案件偵查中坦承，因為小玲改過手機密碼，他一開始都是嘗試用猜的，後來手指不小心按到指紋感應位置，沒想到意外解鎖，日記密碼則是從妻子設置的密碼提示「最愛的球員」中猜出；由此可知，當時他的確是在未經同意的狀況下觀覽小玲的手機資料及日記。

法官表示，無論阿興的目的為何，他未經同意擅自拿取小玲的手機，並查看私人日記內容還傳送給他人觀看，都已經超過一般正常權利行使的範圍，確實侵害到小玲的隱私權，考量到雙方目前各自在國內外攻讀博士學位，最終判他應賠償妻子6萬元較為適當，全案仍可上訴。

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