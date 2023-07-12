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社會 社會焦點 保障人權

單身女臉書PO照徵友　她留言酸「長得普通」賠6萬

記者黃翊婷／綜合報導

女子小花（化名）2021年11月間在臉書交友社團發文並張貼自己的照片，沒想到竟被張姓女子留言酸諷長相普通，甚至亂講她會剋死丈夫，氣得一狀告上法院並求償50萬元。新竹地院審理後，考量到張女無業也無財產，判她應賠償6萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲▼自拍,性感,正妹。（圖／達志影像／示意圖）

▲小花PO照徵友，卻遭張女留言嘲笑長相普通。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

小花在判決書中主張，2021年11月10日她在家中上網，並於臉書社團「單身/單親交友聯誼會（館）」發文及張貼照片，沒想到張女竟在文章下方留言酸諷，說她「長得又不怎樣，只有普通」、「上午是寫真的還假的啊？這麼年輕老公被妳剋死啊」、「各位男生啊，這種女生不能要，你會被剋死啊」。

小花認為張女的留言造成她名譽受損及精神壓力，因此決定提告並求償精神慰撫金50萬元。而張女挨告之後，聲稱自己是低收入戶，沒有工作，拿不出50萬元賠償。

新竹地院法官認為，張女在多數人得以共見共聞的臉書社團留言酸諷，內容客觀上有輕蔑、鄙視之意，的確會讓小花感到難堪、不快，且貶抑小花人格特質及評價，侵害到小花的名譽權，考量到她目前沒有工作，110年度無所得，名下也沒有財產，最終判她應賠償6萬元較為適當，全案仍可上訴。

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