人夫摩鐵開房8次　女主管掰「純諮詢」退房1關鍵慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓人妻意外發現結婚12年的林姓丈夫外遇，還與張姓女主管在半夜共赴摩鐵8次，讓她大受打擊，因此決定提告求償400萬元。雖然張女辯稱兩人是在摩鐵討論訴訟內容、子女就學安排教養等問題，但新竹地院法官檢視錄影光碟、照片等證據，發現兩人退房之後，床上十分凌亂，有使用過的痕跡，最終認定兩人有「超友誼」的交往，判她應賠償正宮40萬元。

▲張女與林男共赴摩鐵，堅稱只是在「進行諮詢」。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

陳女在判決書中主張，和林男登記結婚12年，共同育有兩名子女，因為丈夫時常在半夜離家未歸，她覺得不對勁，於是委託徵信業者調查，沒想到竟然抓包丈夫外遇公司主管張女，甚至利用職務之便，在2021年12月30日至2022年2月18日前往摩鐵開房間8次，嚴重侵害她的配偶權，因此決定對張女提告求償400萬元（對林男提告求償的部分已在今年1月撤銷）。

張女則辯稱，是陳女外遇在先，林男不僅提出刑事、民事訴訟，還有離婚訴訟，因為無法在家中整理資料，加上兩人是多年朋友，才會相約商量訴訟內容、討論子女就學安排教養等問題；況且陳女出示的錄影證據，根本無法證明畫面中的人就是她，他們夫妻倆早已沒有夫妻之實，自然沒有配偶權遭她侵害這樣的事情，希望法官駁回告訴。

新竹地院法官當庭檢視錄影光碟檔案，發現確實有拍到林男開車前往摩鐵，而且影片並無明顯編輯痕跡，當時車上還有一名穿著連帽外套的女子，林男已在另案訴訟中承認該女子就是張女；此外，林男坦言會在妻兒就寢之後再開車去找張女，錄影畫面時間也與摩鐵住房紀錄時間大多相符，因此認定兩人確實曾共赴摩鐵開房間。

法官接著指出，張女明知林男已婚，本應保持適當交往距離，卻多次在深夜與對方單獨會面，地點又都選在摩鐵，且從兩人退房的照片看來，當時床上十分凌亂，明顯有使用過的痕跡，依照一般經驗法則，已足以證明兩人有「超友誼」的行為，最終不採信張女的說詞，判她應賠償正宮40萬元較為適當，全案仍可上訴。