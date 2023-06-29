妻手機藏「雙人裸身床照」　夫見火辣對話崩潰求償80萬

記者黃翊婷／綜合報導

呂姓人夫2022年10月無意間發現妻子的手機有許多露骨的曖昧對話，還有與葉姓同事裸身在床的照片，經過追問，妻子坦承外遇，他憤而決定對葉男提告求償80萬元。雖然葉男矢口否認，但兩人曾互傳「那還要跟我做愛嗎」、「可我不想只是當砲友」等訊息，新竹地院法官不採信他的說詞，最終他被判處應賠償呂男35萬元，全案仍可上訴。

▲呂男發現妻子的手機中存有與葉姓同事的「裸身床照」。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

呂男在判決書中主張，和妻子婚後育有一名小孩，2022年6月妻子前往某電子公司任職，同年9月起與葉男越走越近，他直到同年10月無意間看見妻子手機裡的露骨對話，以及兩人裸身在床的照片，才驚覺被戴綠帽。

呂男接著說，妻子在他的追問下坦承外遇、曾與葉男發生性行為，但事情曝光之後，兩人仍繼續交往，妻子經常前往葉男家過夜，2022年1月還一同搭機前往日本旅遊，並同住在一起，截至2023年1月23日為止，兩人至少已經發生23次性行為，讓他身心大受打擊，憤而決定提告求償80萬元。

葉男則反駁，他與呂妻只是一般同事關係，沒有過多私交，也不知道對方已婚，直到2023年2月16日收到呂男的存證信函，才知道女方已經結婚。關於裸身合照，葉男承認照片中的人就是自己與呂妻，不過，他平時在家就有裸露上半身的習慣，當時受邀前往呂家吃點心，兩人只是合照留念，並無做出其他踰矩行為。

葉男接著表示，至於同遊日本一事，當時是受到王姓女友人邀約，因為請假時間不一致，王女先行出發，他再前往會合，呂妻知道後表明也想去日本拜訪朋友，兩人才會一起搭機，期間大家曾一起去參加滑雪行程，後來王女先行回台，兩人各自跑行程，他繼續在日本獨自旅遊，返台前才與呂妻會合，再一同搭機回來。

不過，新竹地院法官檢視滑雪團的LINE群組成員名單及對話內容截圖，發現葉男使用的名稱、大頭貼照片都與呂男提出的曖昧對話證據當事人極為相似，兩人曾在對話中大聊性話題，包含「那還要跟我做愛嗎」、「可我不想只是當砲友」、「如果你沒有跟別人做愛，我就會跟你做愛」、「愛你」、「我也想你」、「之後應該就不能陪你睡覺了」等等，除了互訴思念及愛意，還能看出兩人曾一起睡覺、發生性行為。

此外，葉男聲稱不知道呂妻已婚，但2022年12月31日他曾傳訊息對呂妻說「妳快去離婚」，而且兩人任職的公司部門只有9名員工，呂妻到職時就已經告知同事們自己已婚的事實。法官認為，葉男應當早已知悉呂妻是有夫之婦，卻還接受邀約前往對方家中，共享一碗點心、身體緊靠自拍，甚至裸露上半身一起躺床拍照，行為舉止顯然已經「越線」了。

法官表示，考量到呂男、葉男各自的經濟收入、侵害及受侵害程度等因素，最終判葉男應賠償呂男35萬元較為適當，全案仍可上訴。