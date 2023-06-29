　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妻手機藏「雙人裸身床照」　夫見火辣對話崩潰求償80萬

記者黃翊婷／綜合報導

呂姓人夫2022年10月無意間發現妻子的手機有許多露骨的曖昧對話，還有與葉姓同事裸身在床的照片，經過追問，妻子坦承外遇，他憤而決定對葉男提告求償80萬元。雖然葉男矢口否認，但兩人曾互傳「那還要跟我做愛嗎」、「可我不想只是當砲友」等訊息，新竹地院法官不採信他的說詞，最終他被判處應賠償呂男35萬元，全案仍可上訴。

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲呂男發現妻子的手機中存有與葉姓同事的「裸身床照」。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

呂男在判決書中主張，和妻子婚後育有一名小孩，2022年6月妻子前往某電子公司任職，同年9月起與葉男越走越近，他直到同年10月無意間看見妻子手機裡的露骨對話，以及兩人裸身在床的照片，才驚覺被戴綠帽。

呂男接著說，妻子在他的追問下坦承外遇、曾與葉男發生性行為，但事情曝光之後，兩人仍繼續交往，妻子經常前往葉男家過夜，2022年1月還一同搭機前往日本旅遊，並同住在一起，截至2023年1月23日為止，兩人至少已經發生23次性行為，讓他身心大受打擊，憤而決定提告求償80萬元。

葉男則反駁，他與呂妻只是一般同事關係，沒有過多私交，也不知道對方已婚，直到2023年2月16日收到呂男的存證信函，才知道女方已經結婚。關於裸身合照，葉男承認照片中的人就是自己與呂妻，不過，他平時在家就有裸露上半身的習慣，當時受邀前往呂家吃點心，兩人只是合照留念，並無做出其他踰矩行為。

葉男接著表示，至於同遊日本一事，當時是受到王姓女友人邀約，因為請假時間不一致，王女先行出發，他再前往會合，呂妻知道後表明也想去日本拜訪朋友，兩人才會一起搭機，期間大家曾一起去參加滑雪行程，後來王女先行回台，兩人各自跑行程，他繼續在日本獨自旅遊，返台前才與呂妻會合，再一同搭機回來。

不過，新竹地院法官檢視滑雪團的LINE群組成員名單及對話內容截圖，發現葉男使用的名稱、大頭貼照片都與呂男提出的曖昧對話證據當事人極為相似，兩人曾在對話中大聊性話題，包含「那還要跟我做愛嗎」、「可我不想只是當砲友」、「如果你沒有跟別人做愛，我就會跟你做愛」、「愛你」、「我也想你」、「之後應該就不能陪你睡覺了」等等，除了互訴思念及愛意，還能看出兩人曾一起睡覺、發生性行為。

此外，葉男聲稱不知道呂妻已婚，但2022年12月31日他曾傳訊息對呂妻說「妳快去離婚」，而且兩人任職的公司部門只有9名員工，呂妻到職時就已經告知同事們自己已婚的事實。法官認為，葉男應當早已知悉呂妻是有夫之婦，卻還接受邀約前往對方家中，共享一碗點心、身體緊靠自拍，甚至裸露上半身一起躺床拍照，行為舉止顯然已經「越線」了。

法官表示，考量到呂男、葉男各自的經濟收入、侵害及受侵害程度等因素，最終判葉男應賠償呂男35萬元較為適當，全案仍可上訴。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
遭影射約砲劈腿　吳慷仁深夜發聲
8圖揭NONO色狼相簿！　「新一代女戰神」事蹟超狂
「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊4個不怕：接住妳們
統一獅上半季封王！超商咖啡「買1送1」爽喝　只有4天
獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚
Makiyo突接到范瑋琪電話！　改口「陳建州不喝酒」真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

偷車牌懸掛　男女夜遊北海岸遇警露陷「驚見2把槍」

快訊／台中3嫌拒檢還拖行警察「連5槍響」　2人遭逮1人在逃

高雄28歲男「倒車撞店家」洩憤　警迅速到場逮捕送辦

獨／砲轟范瑋琪「一家假貨」　周玉蔻當時正為誹謗案開庭

快訊／石門富基漁港「男連人帶車」墜海　雙手張開卡在漁船邊

屏東民宿冒火舌黑煙沖天　路人驚嚇呼喊樓上住客「你們趕快逃」

快訊／高雄轎車撞入民宅　疑似為「貓仔間」

快訊／慶祝學期結束！國中屁孩淡水河邊燒課本　全被帶回警局

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

Ella自爆曾遭侵犯「他手伸進內褲」　「哭著爬出來」..3姊妹都遇害

「W姓大咖男演員」遭匿名指控劈腿！　特徵曝光「有演員女友+演過檢察官」

陳零九「借卸妝油」：都跟小賴借XD　互動女生「妳情我願」不怕MeToo

李伊妍痛哭控廖峻「逼用嘴服務」　被帶到小房間：一輩子的陰影！

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

偷車牌懸掛　男女夜遊北海岸遇警露陷「驚見2把槍」

快訊／台中3嫌拒檢還拖行警察「連5槍響」　2人遭逮1人在逃

高雄28歲男「倒車撞店家」洩憤　警迅速到場逮捕送辦

獨／砲轟范瑋琪「一家假貨」　周玉蔻當時正為誹謗案開庭

快訊／石門富基漁港「男連人帶車」墜海　雙手張開卡在漁船邊

屏東民宿冒火舌黑煙沖天　路人驚嚇呼喊樓上住客「你們趕快逃」

快訊／高雄轎車撞入民宅　疑似為「貓仔間」

快訊／慶祝學期結束！國中屁孩淡水河邊燒課本　全被帶回警局

8／1起禁止提供PLA免洗餐具　3大超商、4量販百貨回應

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

華碩發表新旗艦機Zenfone 10　5大特點一次看

WHO旗下機構認證「阿斯巴甜」可能致癌　零卡可樂、冰淇淋都有添加

必搶聯名美妝！雪肌精搭小美人魚、鬼滅之刃禰豆子眼藥水太軟萌

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

高雄舉辦「肥貓大賽」！橘白貓10.6公斤奪冠　領獎一臉驚恐

「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

暑假「玩」永續　台北101推最高野餐　後山唯一永續飯店推「探索自然」

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

社會熱門新聞

即／食品加工廠男員工掉進味噌桶　命危搶救中

暖警收留照顧3歲妹妹　31年後再次相遇

即／萬華食品加工廠男員工倒臥味噌槽　送醫不治

即／板橋幼兒園餵藥案！　「36學童檢驗結果」出爐

偷車牌懸掛　男夜遊遇臨檢露陷

快訊／台中3嫌拒檢！警開5槍　1人還在逃

周玉蔻北檢等開庭　抽空砲轟范瑋琪

即／石門富基漁港男墜海　警消員急打撈

屏東民宿冒火舌　路人驚呼「你們趕快逃」

竹科工程師PTT罵賴品妤「破麻」　下場慘了

即／高雄轎車撞入民宅　疑似為「貓仔間」

即／斗六分局警務員輕生搶救不治　留下一雙兒女

路口禮讓行人新制出爐　駕駛小心荷包

快訊／苗栗今早火燒車　驚見1焦屍

更多熱門

相關新聞

妻壞壞小王8次：早想叛逆　夫一查綠炸

妻壞壞小王8次：早想叛逆　夫一查綠炸

蔡姓人夫不滿徐姓妻子外遇，對象居然還是同樣為人夫的李姓男子，兩人在交往期間發生8次性行為，讓他大受打擊，憤而決定對李男提告求償50萬元。雖然李男聲稱當時誤以為徐女已經離婚，但兩人在對話中曾提及「或許在這（段）婚姻我早就想叛逆了」、「我又沒離婚，你來幹嘛」，新竹地院法官認定他早已知情，最終裁定應賠償10萬元較為適當。

人妻外遇　拋年收百萬夫「淨身出戶」

人妻外遇　拋年收百萬夫「淨身出戶」

兒視訊曝媽跟叔叔同睡　夫見真相氣炸

兒視訊曝媽跟叔叔同睡　夫見真相氣炸

小三車內「搓槍」90秒　人夫陶醉樣全都錄

小三車內「搓槍」90秒　人夫陶醉樣全都錄

行車紀錄器藏撞擊片！穿插嬌喘聲　正宮一聽崩潰

行車紀錄器藏撞擊片！穿插嬌喘聲　正宮一聽崩潰

關鍵字：

新竹地院外遇婚外情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳慷仁深夜反擊！駁爆料：真的是睜眼說瞎話

廖峻兒子「對MeToo真正受害者抱歉」：發展非我們樂見

范瑋琪「懷孕只出5次門」打臉了！IG滿滿證據被挖

獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

她腿「絞入機場電動走道」擠出血肉！現場緊急截肢

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

《如懿傳》女星也加入Metoo「遭到1次猥褻」

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

NONO最新犯行曝光！

Makiyo幫護航黑人　按讚留言「被強迫就眨眼睛」

黑人回應性騷「8hrs驚天改口」！網揪出1異常舉動

統一獅上半季封王！超商咖啡買1送1

更多

最夯影音

更多
昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞
NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面