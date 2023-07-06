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社會 社會焦點 保障人權

女網紅吃到飽打包龍蝦露餡　氣罵「賣假和牛」涉2罪判4個月

記者黃翊婷／綜合報導

直播女網紅鍾小羽去年1月前往新竹「印in麻辣鍋放題」用餐，卻因為打包食材鬧出爭議，她聲稱龍蝦發黑要化驗，被業者制止後，還在臉書發文控訴業者賣假和牛，結果被一狀告上法院。新竹地院法官審理後，認為如果龍蝦真的有問題，鍾女當下就可以反映，而不是煮熟吃了之後才抱怨，最終依竊盜罪、散布文字誹謗罪各判處3個月有期徒刑，應執行刑期為4個月，得易科罰金12萬元。

女直播主龍蝦吃到飽打包被發現，與店家隔空互嗆。（圖／翻攝自Facebook／鍾小羽、印in麻辣鍋放題）

▲鍾女用自備的袋子打包食材。（圖／翻攝自Facebook／印in麻辣鍋放題）

鍾小羽去年1月23日在臉書PO文聲稱，去新竹「印in麻辣鍋放題」吃龍蝦、和牛吃到飽，結果食材不新鮮，因此決定要把龍蝦帶走拿去化驗，卻被栽贓偷竊，「龍蝦是黑的，和牛是假的，騙鄉下人不懂是嗎？」當下沒有告知店長是因為根本沒人理她；後續她不停在臉書發文強調，因為發現龍蝦煮熟裡面是黑色的，才會想要拿去化驗，竟遭業者誣賴她故意在龍蝦裡加醬油。

女直播主龍蝦吃到飽打包被發現，與店家隔空互嗆。（圖／翻攝自Facebook／鍾小羽、印in麻辣鍋放題）

▲鍾女發文指控店家食材不新鮮，雖然事後已經刪文，但還是被網友截圖上傳爆料公社。（圖／翻攝自Facebook／鍾小羽、爆料公社）

面對質疑，業者直接公布事發當下雙方的對話影片，表示當時鍾女想要打包龍蝦，就曾提醒這樣有偷竊的疑慮，得到的回答卻是「因為蝦子太燙才要裝在袋子裡」，鍾女從頭到尾都沒有向任何一位員工告知龍蝦發黑的狀況，警員到場也隻字未提，卻在離開之後不斷透過網路發文散播不實言論，事後已經將相關影片等證據交給警方。

全案進入司法審理階段，判決書中記載，鍾女當時趁著店員不注意，將煮熟的牛肉約5、6片、龍蝦2隻、白蝦2隻放入自備的塑膠袋，事後還在臉書發文指控業者販賣黑心龍蝦、假和牛。

業者出庭表示，他所經營的是吃到飽餐廳，規定不能外帶食物，鍾女進入店內用餐就開始直播，因為有網友看到鍾女疑似偷食材，特地打電話通知，他才前往座位區詢問，當時鍾女不在，詢問坐在對面的顧客是否有目擊偷食材的狀況，顧客說不知道，但他在座位旁發現一個裝著食材的塑膠袋，「鍾女回到座位時，我就有問她，她一開始還說沒有，然後她就突然把整袋的食材拿到桌面，我問她為何要把食材裝到塑膠袋，她就說太燙，說要把食材放涼，她也有說食材不新鮮。」

新竹地院法官認為，鍾女受到業者質問，先是否認並辯稱食材太燙要放涼，後來才改口稱食材不新鮮，顯然是臨時起意的辯詞，意圖掩蓋竊盜行為。

法官接著指出，對於鍾女質疑龍蝦不新鮮、賣假和牛，業者有提出龍蝦照片和菜單證明，照片中鍾女點的龍蝦都已經煮熟，蝦身中沒有任何蝦肉，只有蝦頭剩下一點碎肉，菜單則有備註提供的和牛為澳洲和牛，非日本和牛。

綜上所述，法官認為，鍾女指稱龍蝦不新鮮，當下就應該反映，她卻燙熟吃掉，指控賣假和牛也是出於自身主觀感受，覺得口感和以前吃的日本和牛不一樣，便認為是假的，沒有進一步查證，還在臉書發文指控，確實涉及誹謗，最終依竊盜罪、散布文字誹謗罪各判處3個月有期徒刑，應執行刑期為4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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