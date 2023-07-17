「金廈泳渡」復辦　陸委會：支持兩岸體育交流的友誼互動

▲陸委會文教處處長張張（中）為選手頒獎。（圖／陸委會）



記者蔡紹堅／台北報導

「金廈泳渡」歷經3年的疫情影響停辦後，在今年7月15日恢復辦理，是疫後首場大型的兩岸體育交流活動。對此，陸委會16日表示，政府對於符合對等尊嚴、健康有序的兩岸交流活動抱持正面態度，期望各界支持肯定兩岸體育交流的友誼互動。

陸委會文教處處長張張15日晚間應邀出席金門縣政府主辦之「金廈泳渡」海泳活動，與教育部體育署鄭世忠署長一同為取得分組前3名佳績的長泳選手頒獎並給予鼓勵，同台頒獎的也有陸方體育部門官員。

▼「金廈泳渡」賽事。（圖／記者林名揚翻攝）



陸委會提到，體育競賽活動，不但有助於提升民眾身心健康，選手展現堅持不懈的運動家精神，更能鼓舞疫後的社會，因此，他們全力協助金門縣政府籌辦本次活動，並會同主管機關加速中國大陸選手等人員入境金門的專案審查程序，也協調相關機關專案同意參加活動的陸港澳人士得循「小三通」方式往返金廈。

陸委會強調，政府對於符合對等尊嚴、健康有序的兩岸交流活動，向來抱持正面態度，「期望各界支持肯定兩岸體育交流的友誼互動時，也能發揚體育競賽所堅持—沒有政治干擾的和平精神，使活動順利圓滿完成，所有參賽選手都能各展長才取得佳績。」