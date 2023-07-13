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大陸專案來台發現「假就醫」　陸委會：加強審查抓出害群之馬

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者高語璠攝）

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者高語璠攝）

實習記者高語璠／台北報導
 
陸委會副主委、發言人詹志宏13日表示，近期有國人認為陸籍人士來台的流程應該進一步鬆綁，但他們發現，今年初有些專案案例涉及違法行為，包含高科技業的挖角、竊密，申請來台就醫卻跑去觀光等，「政府主管機關會加強審查，依法處理干擾兩岸正常交流的害群之馬。」

詹志宏在例行記者會提到，最近有些國人對兩岸交流的案子，需要經過一定流程的審查表示不同的看法，認為應該再進一步鬆綁，事實上，雖然是有專案的制度，不是通案的開放，但也發現今年年初以來，有些專案的案例涉及高科技業挖角、竊密行為。

詹志宏指出，還有些本是申請來台就醫卻跑去觀光，甚至有一些邀請單位跟旅行社依照停留天數標計價碼，「這顯然是一種營利行為，不是來交流的。」

▼專案來台案例發現「假就醫真觀光」亂象。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼陸客,夜市,觀光,國旅,觀光客,旅客,饒河夜市（圖／記者李宜秦攝）
 
詹志宏認為，這些現象都不是健康有序的行為，尤其下半年進入到選舉季節，判斷中共必然會介入選舉，「政府主管機關要按照一定流程來做專案的審查，維護我們國家安全及能夠維持穩定的健康有序。」
 
詹志宏呼籲，業者、邀請單位、接待單位能夠負起維護健康有序、交流秩序的責任，不要違反相關規定，政府主管機關也會加強審查，並依法處理干擾兩岸正常交流的害群之馬。

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