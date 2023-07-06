赴陸港澳維持「黃燈警示」　陸委會：有人身安全風險

▲赴陸港澳燈號維持「黃燈警示」。（圖／陸委會）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會6日表示，經綜合評估，國人赴陸、港、澳持續存有人身安全風險，繼新冠肺炎疫情之後，將繼續維持黃燈警示燈號（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）。同時，陸委會也在官網新增警示文字，特別加強提醒國人審慎思考赴陸港澳可能發生之人身安全風險。

陸委會提到，近來中共陸續通過「對外關係法」及修訂「反間諜法」並於7月1日生效；此外也持續發生國人赴中國大陸後遭不友善對待、不合理盤查、非法留置、原機遣返或違法拘捕、審判等情事；另外香港、澳門實施「國安法」後，因過往言行遭當局拘捕、檢控之案例也時有所聞。

陸委會解釋，黃燈警示燈號的內容，與美國國務院近日發布之旅遊警示第3級「重新考慮前往（Reconsider travel）」相當。

▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



從今年4月26日中共修訂「反間諜法」起，以及香港屢傳拘捕檢控案例，陸委會今年5月起迄至6月底，已4次透過記者會提出警示；另持續透過網路社群平臺等多次提出提醒，並整理數種可能觸犯中方有國家安全疑慮的態樣，呼籲國人前往陸、港、澳前應審慎評估及注意人身安全風險。

陸委會指出，美國國務院也認為中國大陸存在「任意執法、缺乏正當法律程序的禁止出境、拘留、以及中共當局以廣泛自由裁量權，拘留和起訴被控間諜活動的外國人。」等情形，故美國政府於美東時間6月30日更新對美國公民的旅遊警示為第3級「重新考慮前往」（Reconsider travel）。

陸委會強調，歷年來發布中國大陸、香港、澳門之旅遊警示燈號，均係考量當地政情、疫病、交通、治安、重大天災或事故、或其他可能影響國人赴陸安全等各項事由，加以綜合評估、判斷。

陸委會說，國人出門在外，人身安全議題向為政府高度重視，「呼籲國人於赴陸港澳前，可多加利用國人赴陸動態登錄系統、國人赴港澳動態登錄系統，以利政府及時聯繫及提供協助。」

陸委會還說，遇有急難事件，可撥打海基會緊急服務專線（02-25339995），或陸委會香港（852-6143-9012）、澳門（853-6687-2557）辦事處24小時緊急聯絡電話，以獲得相關資訊與服務。

▼陸委會提醒赴陸應注意人身安全。（圖／陸委會）

