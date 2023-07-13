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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

37人陸生參訪團後天抵台　陸委會：不得做出不符「許可目的」的事

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

北京大學、復旦大學等中國大陸大學的37名師生受馬英九基金會邀請，將於15日來台灣交流、參訪。對此，陸委會13日強調，馬英九基金會已經承諾，訪團在台灣期間不會做出與「許可目的」不符的事情，「希望他們能夠確實遵守承諾，讓一切順利完成。」

陸委會發言人詹志宏在例行記者會上提到，馬英九基金會此次邀請的參訪團，總共有31位大陸學生，包含大學、博碩士班的學生，另外有6位的非學生的陪同者，聯審會已經做了決定，「邀請單位若有任何更動，必須依照程序，向目的事業主關機關提出申請，「一定要經過這樣的程序來處理，所以他們提出來的話，主管機關自然會來做決定。」

▼馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼馬英九基金會記者會 執 行長蕭旭岑說明邀請陸生來台參訪事宜 呼籲陸委會慎重考慮通過提案。（圖／記者屠惠剛攝）

詹志宏指出，邀請單位（馬英九基金會）已經依照聯審會的要求，提出一些聲明，承諾訪團在台期間不會做跟許可目的不符的事情，「這團既然叫『學生來台參訪計劃』，我們也希望邀請單位能確實遵守承諾，讓一切能夠順利來完成。」

對於訪團在台期間有無禁止的事項，詹志宏強調，跟許可目的不符的通通不准，「他們就是來台大、政大、文化、東華4所學校交流，但接待的過程，是基金會跟學校來安排，除此之外，有一些行程是聯審會核定的，有很多的觀光、參訪活動，還有跟一些NGO的座談，一定要依照這些行程來走。」

詹志宏也特別表示，行程若有任何改變、調整，都要先跟主管機關（移民署）來申報，獲准之後才可以變動，「這個是歷年來的規定，幾任的政府都沒有改變過這樣的一個規定，我相信基金會的工作人員都在政府任職過，應該懂這樣的規矩。」

據了解，過去曾有參訪團來台之後，進行與原先申請不同的行程，並且未告知主管機關，受到了一些處分，包含邀請單位數年內不得再邀請，或是受邀單位數年內不能再來台灣，視行為的內容以及嚴重程度來決定。

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