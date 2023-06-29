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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸委會：赴陸人身自由遭侵害案例增加　連立委、學者專家都受害

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國人赴中國大陸交流的人數近期大增，陸委會副主委、發言人詹志宏29日表示，他們發現，國人在大陸受到人身自由、安全方面不友善對待的案例今年以來有明顯增加，受害對象除了一般民眾，甚至涉及立法委員、學者專家等。

詹志宏在記者會上提到，今年以來，國人到大陸從事各類交流的人數大增，他們持續發現，有國人在大陸遭受到人身自由、安全上不友善的對待，再加上對岸7月1日就要開始實施反間諜法，他們接到了非常多學者專家、一般民眾的關切，「大家非常不安，猶豫此時該不該去大陸交流。」

詹志宏指出，除了旅遊以外，學術、經濟、文化等交流活動也都出現過類似的案例，曾經遭遇到的情況有，在出入境時被陸方相關人突然攔下，做不合理的長時間的盤查詢問，有的最後通關放行，但也有的被留置下來，「受害對象甚至包含立委，學者專家，一般民眾。」

詹志宏說，最令人憂心的是，也有遭到查驗手機，電腦等隨身物品的，「提醒國人，如果需要到大陸去交流，必須要高度注意風險，處處小心謹慎，以維護個人的人身安全與自由。」

詹志宏提到，國人赴陸之前應該先評估與注意人身安全風險，出發之前最好能到陸委會的「國人赴大陸地區動態登錄系統」來登錄，遇到突發事件，也可以利用海基會「24小時緊急服務專線」求助。

詹志宏特別強調，到大陸交流之前，應該要先洽請雙方的邀請或主辦單位，要求對方明確給予承諾，確保出入境通關不被無理留置，以及參訪期間人身自由安全不被迫害，並最好能全程集體行動、團進團出，遇到突發狀況，建議全團同仁應互相協助，除立即通知陸方邀請或主辦單位協助，也應該要求陸方說明原因並立即改善，並儘速通知陸委會、海基會。

詹志宏提醒，出發到大陸之前，建議應該注意手機、個人電腦等物品，是否存有可能構成陸方相關機關搜查、沒收或入罪的內容，也建議在台灣先存備份之後來刪除。

詹志宏說，兩岸正逐漸恢復永續交流的當下，中共應該要屏棄政治操作，公平對待往來兩岸的我方民眾，維護民眾的人身自由安全，也更應該檢討內部機制的運作，完備機關之間的協調，「而不是事情發生之後互相推諉，陷我方民眾的自由安全於不顧，讓侵犯我方民眾人權的事情一再發生。」

詹志宏還說，假設陸方持續採取對我方赴陸民眾不友善的舉動，我方將會適時採取必要作為，「屆時一切責任應該由中共當局來完全承擔。」

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