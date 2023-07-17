九合一大選已發337.5萬獎金　投檢籲民眾明年大選續舉報賄選

▲南投地檢署「查察賄選及暴力執行小組」成立揭牌。（圖／南投地檢署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將於113年1月13日舉行，南投地檢署成立「查察賄選及暴力執行小組」，宣示檢警調在南投縣轄內不論平地與山區，全面嚴加查察選舉犯罪的決心。

揭牌儀式今日上午舉行，由南投地檢署檢察長黃元冠、查賄執行秘書主任檢察官李俊毅、南投縣政府警察局局長黃勝源、法務部調查局南投縣調查站主任黃文雄、中部地區機動工作站組長莊明泰、本署選舉查察分區督導主任檢察官張桂

芳、賴政安等人共同參與。

黃元冠表示，為確保明年大選公正、平和進行，地檢署已依法務部函頒之「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉查察工作綱領」，結合調查、警察、廉政、移民等機關之整體力量，將針對南投縣山區特性，積極進行查賄部署、反賄

選宣導，並自即日起啟動；檢察長將親自前往本轄8個分局及各分駐所、派出所督導，掌握「阻斷境外勢力」、「斷絕賭盤效應」、「杜絕假訊息干擾」3項強韌策略目標，落實「精進查賄制暴、建構查賄網絡」、「查緝不法組織、杜絕暴力賭盤」、「嚴查地下通匯、阻斷境外資金」、「嚴防假訊息，有效蒐證徹查」、「統合警政戶政、防杜幽靈人口」、「公私部門齊力宣導、鼓勵檢舉妨害選舉」六大策進作為，達成「嚴查不法、肅本清源」之核心目標，維護國家民主根基。

黃元冠特別強調，在111年九合一公職人員選舉期間，地檢署已有17件的檢舉人順利依規定領到檢舉獎金計337萬5000元，再次鼓勵民眾勇於提出檢舉，身分絕對嚴格保密，期待民眾一起努力反賄選、放心領獎金；檢舉賄選專線0800024099，撥通後按4直接檢舉。