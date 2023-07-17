快訊／賴清德8月出席巴拉圭總統就職　將循例過境美國

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快訊／賴清德8月出席巴拉圭總統貝尼亞就職　將循例過境美國

▲▼副總統賴清德率團出席巴拉圭共和國總統貝尼亞就職典禮記者會，外交部次長俞大㵢出面說明相關事宜。（圖／記者李毓康攝）

▲外交部次長俞大㵢出面說明相關事宜。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統府今（17日）下午舉行記者會，宣布民進黨總統參選人、副總統賴清德將以總統特使的身份，出席8月15日巴拉圭總統就職典禮；至於此行是否將過境美國？外交部次長俞大㵢說明，以往出訪中南美洲或南美洲，都會安排在美國過境，這次也會以舒適、安全、尊嚴的原則辦理。

巴拉圭準總統貝尼亞（Santiago Peña）甫結束為期5天的訪台行，同時將在5周後就任，正式開展5年任期。

▲▼巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞伉儷12日訪台5天，蔡英文總統陪同參觀審計新村。（圖／總統府提供）

▲巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞（Santiago Peña Palacios）伉儷12日訪台5天，預訂8月中旬就職。（圖／總統府提供）

總統府今天下午舉行「宣布副總統率團出席巴拉圭共和國總統貝尼亞就職典禮」記者會，俞大㵢會中說明，巴拉圭將於今年8月15日舉辦總統就職典禮，總統蔡英文特別指派賴清德擔任特使，率團前往巴拉圭祝賀。

▼巴拉圭總統當選人貝尼亞拜會副總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲▼巴拉圭總統當選人貝尼亞拜會副總統賴清德。（圖／總統府提供）

針對行程規劃，俞大㵢說明，訪團預計於8月14日上午抵達巴拉圭、15日參加就職典禮，期間將會晤巴拉圭現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）、新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）；不過對於出訪幾天、訪團幾號出發等細節，俞僅說明現在先公布出訪一事，並直言外界「低調說」是別人在說。

俞大㵢表示，推動元首外交是外交工作重點之一，阿布鐸曾在今年2月率團訪問台灣，貝尼亞也剛剛在本月以當選人身份率團訪問台灣，期間會晤正副總統、外交部長吳釗燮、衛福部長薛瑞元等政要，為加強兩國合作奠定基礎。

▼現任巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）。（圖／翻攝自外交部直播）

▲▼我國南美洲友邦巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）18日與媒體茶敘。（圖／翻攝自外交部直播）

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