吐露將要選總統？　郭台銘鬆口：讓年輕人考慮「我也是人選」

▲郭台銘百萬捐款助小球員赴美比賽。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘始終未鬆口是否獨立選總統，但當今（17）日被媒體問到昨日凱道集會議題時，郭台銘表示，如果我講話功力能有柯文哲的一半，那年輕人就可能稍微考慮「我也是一個人選」，疑似不小心透露心意。此外，郭也針對蔡英文昨天引發熱議的「冷氣還不錯」這句話，譏諷回了一句「何不食肉糜」，還要年輕的媒體朋友回去查一查這句話。

郭台銘昨參加「七月十六上凱道，公平正義救台灣」集會，但與民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜三人全場零互動。郭今參加「宜蘭縣蓬萊國小棒球隊出發美國貝比魯斯國際賽行前加油會」事前接受媒體聯訪。對於昨凱道集會跑到台下跟群眾互動，郭表示，下來是要跟年輕人站在一起、聽聽他們的心聲、跟他們一起曬太陽，本來還想翻過欄杆，但隨扈不讓他翻，因為有安全的顧慮。

郭台銘進一步表示，他到台下還有另一個原因，就是要看柯文哲演講，「因為他IQ167，我IQ80不到，所以如果我講話功力能有柯文哲的一半，那年輕人就可能稍微考慮『我也是一個人選』」。郭也說，他跟柯「私底下沒什麼話好講，所以才特別在台下聽...其實我是要聽演講的，不是要跟他見面的。」

至於昨有3萬群眾頂著豔陽參加集會，總統蔡英文卻在圓山大飯店笑回「冷氣還不錯」，郭台銘對此譏諷，古代晉惠帝遇到飢荒，在朝廷上講了一句「何不食肉糜」，媒體朋友可以去查一查這句話。