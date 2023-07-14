水產行不賣海鮮卻專吸人血　檢警掃蕩竹聯幫弘仁會詐欺暴力團

記者林悅／台南報導

台南市警四分局報請檢察官指揮，於12、13日執行打擊詐欺行動專案，於北區、中西區及永康區等多處竹聯幫弘仁會活動據點執行拘提搜索，並查獲包括41歲黃姓負責人在內等多名犯嫌，查扣刀、球棒、手機、身分證件、本票等大批證物，全案依法送辦，黃姓負責人等經檢察官向聲請羈押獲准。

▲台南市警四分局專案小組在檢察官指揮下，執行打擊詐欺行動專案，在多處竹聯幫弘仁會活動據點執行拘提搜索，緝獲黃姓負責人等人，起獲大批證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警四分局偵辦詐欺集團私行拘禁人頭帳戶詐欺案件，解救被關押汽車賓館人頭帳戶被害人5名，後續清查該集團詐騙被害人達10餘名，遭騙損失金額上千萬元，經員警長期蒐證，竹聯幫仁堂弘仁會台南分會成員涉嫌重大，該堂口係以台南市北區某水產行作為活動據點，然未實際經營海鮮水產買賣，竟從事詐欺及暴力不法犯罪行為牟利。

第四分局經報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，結合刑事局南部打擊犯罪中心第八大隊第五隊、台南市刑警大隊科偵隊、第五分局及永康分局共組專案小組，已於數波行動中陸續拘捕近10人到案；專案小組並於7月12、13日執行打擊詐欺行動專案，於北區、中西區及永康區等多處竹聯幫弘仁會活動據點執行拘提搜索，並查獲包括黃姓負責人在內等多名在場犯嫌，查扣多支折疊刀、球棒、手機、身分證件、本票、警示人頭帳戶存摺、點鈔機、教戰守則及堂口牌匾等證物，偵訊後全案依涉嫌主持犯罪組織、洗錢防制法及刑法加重詐欺、妨害自由等罪嫌移送台南地檢署偵辦，黃姓負責人等經檢察官向台南地院聲請羈押獲准。

四分局長王子雄表示，四分局查緝各項犯罪不遺餘力，此次配合警政署「全國同步打擊詐欺及掃黑行動」專案，對於黑道幫派分子不法行為追查到底嚴懲不貸，並將落實「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」系統性掃黑策略，運用第三方警政等方式擴大掃黑力道，澈底阻斷幫派組織運作，展現警方「打擊犯罪、幫派零容忍」的決心。

警方呼籲民眾勿因一時貪念而繳交存簿或帳戶給他人，不僅容易遭詐騙集團掌控人身自由，還可能淪為詐騙案件共犯，必須負擔刑責，得不償失，有任何疑問請隨時撥打165反詐騙諮詢專線洽詢。