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單親媽養2兒「共吃1便當」　繳不出房租遭趕！幼子問：又要睡公園嗎

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／社團法人愛的延續公益協會）

▲阿琴獨自撫養2個孩子。（圖／社團法人愛的延續公益協會授權提供，下同）

記者朱祖儀／綜合報導

新北板橋區一名45歲單親媽媽阿琴（化名），因為丈夫欠債落跑，每個月靠著微薄的1萬多元薪水，獨自撫養2個兒子。但因為收入有限，3人只能窩在約2坪大的小套房，晚餐都共吃一個便當，且在長期拖欠房租的情況下，房東下達逐客令，小兒子聽到後，便童言童語問道「又要睡公園了嗎？」讓人聽了相當心碎。

「社團法人愛的延續公益協會」在臉書透露，日前阿琴跑來試探性詢問，能否幫忙付拖欠的房租，才知道母子3人長期面臨溫飽不足的窘境。而阿琴曾歷經2段破碎的婚姻，生下了2名兒子，13歲的老大目前就讀國二，6歲老么即將進入小學，原本他們也有屬於自己的家，但因為丈夫無力償還債務，導致她的房子受到波及遭查封。

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丈夫不敢面對現實落跑後，留下阿琴獨自面對債務，靠打零工來撫養孩子，長期收入不穩定，她經常面臨繳不出房租的狀況，被房東驅趕之後，只能帶著孩子蜷縮夜宿在公園角落。後來在朋友的幫助下，阿琴才到了現在工作的檳榔攤，也租下對面不到2坪的小套房，3人終於得以有短暫穩定的生活。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／社團法人愛的延續公益協會）

不過因為長時間接觸具刺激性的檳榔灰，導致阿琴雙手嚴重過敏，每天達不到業主要求，無奈遭到扣薪，實領僅1萬出頭，加上家族中有多人持有的土地，無法申請低收補助，母子3人平時晚餐只能共吃一個便當。走進阿琴和兒子住的房間，也看到小套房擺放雙人床，就佔去2/3的空間，滿屋子還有蟑螂亂竄，且充斥著令人作噁的氣味，讓人看了不禁倒抽一口氣。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／社團法人愛的延續公益協會）

阿琴透露，自己也曾想過要換工作，但考量到只有檳榔攤老闆同意自己邊工作邊帶孩子，因此深陷惡性循環中。每個月為了讓孩子維持溫飽，她也只能向房東請求延後房租，但長時間下來，房東也無法忍受，下達驅趕命令。小兒子看到這情況，童顏童語問著「是不是又要睡公園？」而大兒子深知媽媽的辛勞，只能低頭不語。

阿琴求助時身上只剩數百元，要撐到下個月領薪水，還有房東的驅趕，露出了看不到未來希望，且令人跟著心碎的空洞眼神。協會隨即伸出援手，除了先行留下緊急救助金與承諾積欠房租的資助清償，也決定制訂援助計畫，幫助他們早日脫離惡性循環中，也希望有能力的人可以提供協助。

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