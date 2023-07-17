台東環保局結合東海國小　推廣太平溪濕地環境教育獲佳績

▲台東環保局結合東海國小推廣太平溪濕地環境教育獲佳績。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局與台東市東海國民小學長期針對太平溪人工濕地污水處理及生態棲地營造等相關課程進行合作外，今年更協助東海國小學生報名參與教育處舉辦的「環境教育主題數位影像海報徵選活動」，從上百件作品中脫穎而出，榮獲特優獎及優選獎。

環保局指出，東海國小同學每月由學校教師自主帶領至太平人工濕地觀察生態及水質變化，並進行長期的監測與紀錄，而採集回來的水質樣本，再交由環保局協助同學們進行水質檢測數據及分析，而此次更協助報名參與數位影像海報徵選活動，利用同學們平時在濕地中所調查到的水質、生態數據，製作成濕地環境教育宣導海報，希望讓更多人看見濕地之美，進而一同守護濕地。

東海國小朱老師說，太平溪人工濕地因鄰近東海國小，是小朋友們進行濕地觀察的最佳場域，特別感謝環保局舉行水質實驗教學課程，讓學生們能夠透過課程了解水質檢測的重要性，更培養自主實驗的能力，至目前為止已持續蒐集了上百筆水質調查資料，調查成果豐碩。此次報名數位影像海報徵選活動能夠獲得佳績也非常感謝環保局同仁的協助與指導，未來將以太平溪人工濕地水質調查成果報名台東縣中小學科學展覽，再為太平溪人工濕地及東海國小爭取佳績！

環保局呼籲，近期太平溪人工濕地荷花盛開，歡迎民眾到濕地周邊散散步和欣賞美麗荷花，但請留意與池體邊的距離，避免失足落入水池之中，也提醒將隨身的垃圾也帶走，不要隨意棄置，共同維護濕地生物多樣性的環境。