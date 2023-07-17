台東第31期童軍服務員木章基本訓練　今起豐田國中開訓

▲台東縣第31期服務員木基訓今開訓。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣第31期童軍服務員木章基本訓練，於17日起至20日在豐田國中隆重開訓，此次訓練共有24名優秀童軍成員參與，包括即將結訓的台東縣112年主任儲訓班及候用校長16人，以及來自社區童軍和教師的8位熱心人士。

兼任台東縣童軍會理事長的教育處長蔡美瑤表示，童軍運動能夠在戶外教育中發揮重要作用，培養年輕人的領導能力和團隊合作，勉勵每一位童軍夥伴能夠成為成人教育的優秀領袖，帶領團隊在訓練中表現出良好的分工合作，並堅守童軍銘言「準備、日行一善、人生以服務為目的」。





相信在這次訓練中，參與的每一位童軍夥伴都將獲益良多，並在未來的成人教育成為優秀的領袖，讓我們共同為台東縣教育的發展而努力，讓童軍諾言、十二條童軍規律以及童軍銘言，能夠在我們的生活中發揮出真正的意義落實。

教育處指出，這次木章基本訓練將為參訓者提供一個成為童軍服務員的學習經驗，他們將身心年齡轉換為青少年童軍，參加各類戶外活動，包括童軍原理、露營炊事、結繩技巧及小隊分工等，這些活動旨在提升他們的冒險精神、團隊合作和同時，訓練注重童軍品格的教育，培養參訓主任校長的品格教育和社會責任感。



台東縣童軍會常務理事陳瑞雍提到，童軍會一直致力於推動童軍運動的發展，並在教育中發揮積極作用，相信通過這次基本訓練，參訓者將能夠學到寶貴的經驗和技能，並將其運用於日常工作中生活和基層教育中，成為社會的有益之才。