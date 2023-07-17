廉政寶寶前進2626市集　攜手在地商家宣導反賄選

▲廉政寶寶前進2626市集宣導反賄選。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將於113年1月13日舉行，為推廣反賄選意識深入台東各地方基層，台東縣政府政風處搭上目前舉辦熱氣球及最美星空活動熱潮，於15日由廉政寶寶「T寶」擔任領隊，前進2626市集與在地商家合作，攜手舉行反賄選宣導活動，邀請民眾一起「喝咖啡，聊反賄」。



政風處特別選擇市集營運時，與在地商家合作，共同進行反賄選宣導，舉行「喝咖啡，聊反賄」活動，現場舉行創意有獎徵答活動，宣導反賄選檢舉專線等資訊，此外，廉政寶寶「T寶」也快閃現身市集宣導，吸引許多在場大小朋友的目光。

此次活動在民眾熱情參與下圓滿落幕，並達到預期成效，未來將持續結合在地特色活動，規劃各項反賄選宣導，民眾如發現有賄選情事，例如現金賄選、提供返鄉交通工具或車資、假借聘僱名義發放工資津貼、提供免費或自付額與成本顯不相當之旅遊等，可撥打檢舉專線0800-024-099轉4、361169或加入台東地檢署反賄選線上檢舉LINE(ID：089361169)檢舉，檢舉獎金最高有1500萬元，歡迎民眾踴躍檢舉賄選，以淨化選風、選賢與能。