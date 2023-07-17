接見美國家民主基金會長威爾遜　賴清德：感謝對台民主發展支持

▲賴清德接見「國家民主基金會」會長威爾遜。（圖／總統府提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

美國「國家民主基金會」會長威爾遜（Damon Wilson）17日訪台，副總統賴清德表示，美國國家民主基金會致力於協助台灣公民團體參與國際事務、提高國際能見度，他要感謝會長威爾遜對台灣民主發展的重視與支持，期盼基金會持續支持台灣，也期待國際社會能多關注台灣，共同維護印太地區的和平與穩定。

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賴清德指出，為了出席台灣民主基金會20周年國際研討會，美國國家民主基金會會長威爾遜特地來台灣訪問，這是會長上任兩年內第3度來到台灣，他要感謝威爾遜會長對台灣民主發展的重視與支持。

賴清德表示，台灣民主基金會與美國國家民主基金會長年來合作密切，共同連結國際上的民主人士與團體，推動區域民主的發展，是台美雙方共同推動民主理念的重要合作夥伴。美國國家民主基金會致力於協助台灣公民團體參與國際事務、提高國際能見度，透過這些努力，也讓國際社會看到，台灣是一個充滿民主活力的國家。

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賴清德提及，過去台灣面對的是專制獨裁的政府統治，今天台灣的民主成果，是歷經許多前輩的犧牲奉獻，才能獲得國際普遍的認同。如今，台灣面臨區域霸權崛起的威脅，他期盼國家民主基金會持續支持台灣，也期待國際社會能多關注台灣，共同維護印太地區的和平與穩定，讓每個自由民主的國家，都能繼續維持其自由民主的生活方式與制度。