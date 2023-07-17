國民黨曝趙正宇收建商仲介費「LINE對話」　轟賴清德視而不見

▲國民黨台中市立委參選人廖偉翔（左起）、桃園市議員凌濤、國民黨發言人楊智伃召開記者會。（圖／國民黨提供，下同）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（17日）召開記者會，揭現任無黨籍立委趙正宇與建商的LINE對話，顯示趙收受土地買賣佣金、涉逃漏稅、規避政治獻金法的作為，高分貝質疑民進黨，難道黨主席賴清德「民主大聯盟」還要堅持與趙合作？對「牽鉤仔」視而不見？

國民黨召開「建商匯仲介費 趙正宇Line：你最好惹 居住正義 賴清德對『牽鉤仔』視而不見？」記者會，黨發言人楊智伃指出，民進黨主席賴清德過去擔任行政院長、副總統的期間，根本沒想好好做事，面對學生提出高房價等居住正義的問題，卻又講出「房價正在降」，這樣何不食肉糜的說詞，擺爛到現在？但到了選前、在人民要上凱道前，才突然發布囤房稅2.0，被批評趕鴨子上架、沒有完善的配套，更被人看破手腳，所有的目的都是為了選票、為了選舉。

台中市立委參選人廖偉翔表示，內政部發布今年第一季全國及六都房價負擔能力指標，全國房貸負擔率41.1%，較上季上升0.9%，較去年同期上升2.8%，房價負擔能力維持「偏低（意味房貸負擔大）」等級，而房價負擔率在30%左右才被視為「可合理負擔」等級，顯示台灣的狀況遠遠高於這個可負擔的程度；賴清德副總統竟去演講跟學生們說「房價正在降」，民進黨到了選舉才推出囤房稅2.0，過去的7年都在睡覺、吹冷氣嗎？

桃園市議員凌濤則指控，趙正宇從第一屆立委開始，就在「牽鉤仔」當土地仲介，做為立委卻收受土地買賣佣金，還逃漏稅，台北地檢署在趙家搜出920萬，趙為了證明其來源合法，意外曝光夫妻在2018年及2019年間「牽鉤仔」，租金及土地仲介佣金收入高達2339萬多元。

凌濤指出，趙正宇為了規避政治獻金法有關「營利事業捐政治獻金不得超過新臺幣100萬元」的規定，除昭揚投資公司外，另以旗下的璞揚建設、立燿建設、聖堃營造、昕陽建設，總共5間公司捐款221萬8000元到趙正宇的政治獻金專戶。

凌濤進一步揭發趙正宇仲介昭揚投資向麗寶建設買地過程，指昭揚與趙正宇的LINE對話內容顯示，建商稱「委員好，小檜溪58地號，預計於10月中完成過戶手續後續將依委員建議方式辦理，謝謝委員。另選舉有我幫的上忙的，再請委員不吝告知，謝謝您。」趙正宇回「你最好惹」的貼圖。

隨後，建商又傳訊稱「委員午安，小檜溪仲介費用匯款嗎？」「合計221.8」「謝謝(貼圖)」，趙正宇即回「YES」的貼圖；趙正宇回「蕭總請跟翁董說已收到，謝謝」，建商即回「好的，委員選舉有我們幫的上忙的再告訴我，謝謝您」。

凌濤表示，這些對話，就是證明趙正宇是收取仲介費、逃漏稅立委的鐵證！對比昨天716上街頭的年輕爸媽，以及桃園重劃區不斷上漲的高房價，身為立委的趙正宇卻沒有履行立委職務，都在做「牽鉤仔」的事情，跟建商眉來眼去，這就是賴清德要合作的立法委員嗎？

凌濤痛批，逃漏稅上法庭狡辯，違反居住正義精神的趙正宇，賴清德的民主大聯盟卻堅持合作，是對牽鉤仔視而不見嗎？這就是民進黨的雙重標準，賴清德應該好好檢討，過去7年對居住正義沒半步，又要合作牽鉤仔的立委，這就是民進黨對於居住正義的價值嗎？

▼國民黨桃園市議員凌濤曝建商與趙正宇的LINE對話。（圖／國民黨提供）